15 Aktionen, mit denen Kunden Kassierer ganz schnell auf die Palme bringen

Von: Michelle Anskeit

„Wenn man einen Kunden abrechnet und er sagt: ‚Das kann nicht stimmen – ich habe auf keinen Fall so viel gekauft‘.“

Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die meisten von uns versuchen, es den Kassierern in unserem Leben so leicht wie möglich zu machen. Das ist auch tatsächlich gar nicht so schwer! Du musst einfach nur deine Ware aufs Band legen, das freundliche „Hallo“ nicht ignorieren, bezahlen, deine Ware einräumen und dich nett verabschieden.



Trotzdem gibt es immer mal wieder Kunden und Kundinnen, die diese Sache mit dem Einkauf schwieriger machen, als sie sein muss. Und genau dazu hat u/uReallyShouldTrustMe mal die Kassierer auf Reddit gefragt, welche Aktionen von Kunden sie einfach nur sauer machen.



Die Antworten sind ein weiterer Beweis dafür, dass alle Kassierer dieser Welt eine dicke Gehaltserhöhung verdient haben:

1. „Wenn jemand telefoniert und dabei völlig vergisst, dass er oder sie gerade an der Kasse steht und alles aufhält.“

-trill-orielly

2. „Leute, die Geld aus ihrem Ausschnitt holen, das sich dann total schwitzig anfühlt.“

„Das und wenn Kunden ihr Geld oder ihre Karte einfach auf den Tresen werfen. Ich wollte es dann immer am liebsten zurückwerfen, damit sie sehen, wie unhöflich das ist.“



-cori408

3. „Ein Typ sagte mir mal, ich solle mehr lächeln, sonst würde er sich bei meinem Manager meinetwegen beschweren ... Ich lächle die ganze Zeit.“

-joeyregs

4. „Als ich 16 war, habe ich im Supermarkt an der Kasse gearbeitet. Ich habe es gehasst, wenn ich Pause machen wollte und entsprechend signalisiert haben, dass die Kasse schließt.“

„Die Kunden haben sich dann trotzdem immer angestellt und so getan, als würden sie nicht sehen, dass die Kasse jetzt nicht mehr bedient wird.“



-i_am_drunky_poo

5. „Am nervigsten finde ich, wenn ich sehe, wie ein Kunde zwei Stunden lang im Laden einkauft, 15 Minuten in der Schlange wartet und dann, wenn er an der Kasse steht, anfängt zu entscheiden, was er will und was nicht.“

„Dabei geben diese Kunden dann die Hälfte der Artikel in ihrem Einkaufswagen an dich zurück.“



-trill-orielly

6. „Wenn der Computer/die Kasse manchmal nicht funktioniert und Kunden deshalb sauer werden.“

„Habe ich irgendetwas mit Absicht gemacht, damit der Computer einfriert und dir den Tag versaut? Glaub mir, ich möchte diesen Ort hier so schnell wie möglich verlassen, genau wie du.“



-Acrydoxis

7. „Wenn Leute an der Kasse stehen und dann überhaupt nicht bereit dafür sind, auch für ihre Sachen zu bezahlen.“

„Ich hasse es, wenn Kunden dastehen und zusehen, wie alles gescannt wird, und dann anfangen, nach ihrer Karte oder ihrem Bargeld zu suchen. Das ist sowohl für den Kassierer oder die Kassiererin als auch für die nächste Person in der Schlange nervig.“



-DreamerMMA

8. „‚Oh, das ist im Angebot? Warten Sie kurz, ich hol‘ noch eins!‘“

„Das ist völlig in Ordnung, wenn du schnell bist, aber wenn ich mit dem Einscannen fertig bin und du noch zwanzig Minuten brauchst, dann frustriert mich das maßlos.“



-princessthundercat

9. „Zu sagen, ‚Oh, das lässt sich nicht scannen! Dann ist es wohl gratis!‘“

-Current_Poster

10. „Wenn die Leute mit tonnenweise Sachen an die Kasse kommen, ihr Portemonnaie vergessen haben und dann einfach losrennen, um es zu holen.“

„Ich stehe dann nur so awkward da, während sich eine riesige Schlange bildet.“



-PreemptivePerception

11. „Das Schlimmste ist, wenn Eltern zu ihren Kindern (oder direkt zu dir) sagen: ‚Siehst du, das passiert mit dir, wenn du nicht in der Schule bleibst.‘“

„Dabei spielt es für sie keine Rolle, dass viele Kassierer selbst noch zur Schule gehen. Es ist auch kein schlechter Job, zumindest dann nicht, wenn die Leute nicht so verdammt unhöflich sind.“



-Anonym

12. „Wenn jemand hustet, ohne sich den Mund zuzuhalten. Ich bin hier direkt neben dir und könnte deine Keime einatmen und krank werden.“

„Bitte sei rücksichtsvoll. Ich halte meine Hände für dich auch so sauber wie möglich.“



-Bman1296

13. „Manchmal wird die Karte eines Kunden mehr als sechsmal abgelehnt und die Person will es dann immer wieder versuchen, als ob es nach dem 15. Mal auf magische Weise funktionieren würde.“

-trill-orielly

14. „Wenn man einen Kunden an der Kasse abrechnet und er sagt: ‚Das kann nicht stimmen – ich habe auf keinen Fall so viel gekauft‘. Und dann versucht die Person, mit dir einen Streit anzufangen.“

„Ich habe nicht ausgesucht, was du kaufst und den Preis für die Sachen hab ich auch nicht festgelegt. Wende dich an den Kundendienst und hör auf, die Schlange aufzuhalten, indem du dich mit einem 15-Jährigen streitest, der absolut keine Macht hat, um irgendetwas zu ändern.“



-orangeishblueboy

15. „Sie müssen heute arbeiten? Aber es ist [Feiertag]. Solltest du nicht bei deiner Familie sein?“

-Lily_Lime



Du glaubst nicht, dass das wirklich Dinge sind, die sich das Verkaufspersonal ständig anhören muss? Dann lies doch mal diese 11 Horrorgeschichten, die meine Kollegin bei der Arbeit im Supermarkt erlebt hat.



Die Antworten sind übersetzt und teilweise der Verständlichkeit halber gekürzt und/oder bearbeitet.