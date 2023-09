14 wilde Promi-Babynamen, bei denen du nochmal genauer hinhören musst

Von: Nadja Goldhammer

Ich wette, keiner der folgenden Namen wäre in Deutschland zugelassen ...

Menschen geben ihren Kindern immer wieder Namen, bei denen du deinen Ohren nicht traust. In Deutschland sind davon so einige verboten und kommen erst gar nicht infrage. Aber in Hollywood sieht die Sache natürlich schon ganz anders aus. Vielleicht ist es eine Art Trend oder vielleicht müssen sich die werdenden Promi-Eltern gegenseitig übertrumpfen: Aber bei den Babys der Stars ist der eine Name ausgefallener als der andere. Ein paar Paare wurden bei der Suche WIRKLICH kreativ. Bei anderen bin ich mir ziemlich sicher, dass das Kind seinen Namen irgendwann ändern wird ...



Hier also die wildesten Baby-Namen der Promis:

1. RZA

Kind von Rihanna und A$AP Rocky

2. Kal-El

Kind von Nicolas Cage und Alice Kim

3. Elsie Otter

Kind von Jacob Pechenik und Zooey Deschanel

4. Rumer, Scout, and Tallulah Belle

Kinder von Bruce Willis und Demi Moore

5. Maddox and Shiloh

Kinder von Brad Pitt and Angelina Jolie Pitt

6. Moroccan and Monroe

Kinder von Nick Cannon and Mariah Carey

7. Raddix

Kind von Cameron Diaz und Benji Madden

8. Daisy Dove

Kind von Orlando Bloom und Katy Perry

9. Sylvester Apollo

Kind von Emily Ratajkowski

10. Apple

Kind von Chris Martin und Gwyneth Paltrow

11. Exa Dark Sideræl

Kind von Elon Musk und Grimes

12. X Æ A-12

Kind von Elon Musk und Grimes

13. Blue Ivy

Kind von Jay Z und Beyoncé

14. Phoenix

Kind von Paris Hilton und Carter Reum



