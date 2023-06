13-Jährige stirbt nach Ecstasy-Konsum - vier Festnahmen

Teilen

In Mecklenburg-Vorpommern ist eine 13-Jährige nach mutmaßlichem Drogenmissbrauch gestorben (Symbollbild). © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Nach dem Tod einer 13-Jährigen aus Altentreptow nach der Einnahme einer „Blue Punisher“-Ecstasy-Pille zieht der Fall Kreise. Es gibt weitere Betroffene - und Festnahmen.

Neubrandenburg - Nach dem Tod einer 13-Jährigen aus Altentreptow (Mecklenburg-Vorpommern) mutmaßlich durch die Einnahme einer Ecstasy-Pille sollen die vier festgenommenen Tatverdächtigen voraussichtlich am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Alle vier hätten bisher keine Aussagen zu dem Fall gemacht, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um Personen im Alter von 16, 17, 17 und 37 Jahren.

Nach der Einnahme der Droge war ein 13-jähriges Mädchen am Montagabend im Krankenhaus gestorben. Eine 15-jährige Freundin von ihr war zeitweise in kritischem Zustand, befindet sich den Angaben zufolge aber jetzt auf dem Weg der Besserung.

Zudem liegt eine 14-Jährige in Neubrandenburg in kritischem Zustand in der Klinik - wohl ebenfalls nach Einnahme der Droge. Dabei soll es sich um „Blue Punisher“ - eine sehr starke Variante von Ecstasy - handeln.

Ein Mädchen aus Malchin, das die Droge ebenfalls genommen haben soll, habe lediglich Übelkeit und Bauchschmerzen gehabt, sagte die Polizeisprecherin. Ihr gehe es wieder gut. Alle Orte liegen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. dpa