13 fast vergessene Tweets von Donald Trump

Donald Trump bezeichnete sich ein Mal mehr als ein Opfer politischer Verfolgung. © Andrew Harnik/dpa

Twittern – das konnte er. Zumindest, bis das Unternehmen Donald Trumps Twitter-Profil sperrte. BuzzFeed News erweckt 13 seiner absurden Tweets wieder zum Leben.

Donald Trump macht gerade Schlagzeilen, weil sein Anwesen in Florida vom FBI durchsucht wurde. Die Behörden waren Medienberichten zufolge auf der Suche nach unrechtmäßigen Präsidentschaftsunterlagen. Einen Tag später schimpfte Trump auf dem von ihm mitbegründeten Netzwerk „Truth Social“, dass Joe Biden schuld an der Durchsuchung sei und was für eine „eine Bananenrepublik“ Amerika doch geworden sei. Hier erklären wir übrigens, was hinter Donald Trumps eigenem sozialen Netzwerk „Truth Social“ steckt. Erst seit seinem Twitter-Bann ist Trump hier unterwegs.

BuzzFeed.de sammelt 13 längst vergessene Tweets des Ex-US-Präsidenten Donald Trump aus dem Trump Twitter Archiv.