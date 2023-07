12 Amazon-Produktbewertungen, die du dir am Prime Day leisten kannst

Von: Michelle Anskeit

„Dank dieser Fliegenklatsche hat sich meine Frau von einem Opfer nervender Insekten in eine Rachegöttin verwandelt.“

Am 11. und 12. Juli findet der Amazon Prime Day statt und was guckst du dir an, bevor du bei den vielen, vielen Schnäppchen zugreifst? Ganz genau, die Produktbewertungen! Denn die sind auf jeden Fall immer hilfreich ... na ja, nicht immer. Aber dann sind sie zumindest unterhaltsam.

1. Ich, als ich meine neue Bluetooth-Tastatur bestellt hab:

2. Der letzte Satz fast alles perfekt zusammen, wenn ich wieder am Frust shoppen bin:

3. Man kennt‘s, hab neulich auch meine CD-Rom nicht in meinen Gameboy bekommen:

4. Irgendwie finde ich diese Bewertung sogar ganz hilfreich:

5. Absolut poetisch:

6. Könnte ich sein:

7. „Wie hat Ihnen das Produkt gefallen?“ „Ich habe es noch nicht verwendet“:

8. Ich, wenn im Dezember der zweite Teil vom „Final Fantasy 7“-Remake rauskommt:

9. Wer im Glashaus sitzt und so ...

10. Die unterschiedlichen Sternebewertungen geben da nochmal richtig den Kick:

11. Mein Leben:

12. Und zum Schluss: dieses Meisterwerk ...

