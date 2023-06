11 außergewöhnliche Ausflugsziele für das Wochenende in NRW

Der Japanische Garten in Leverkusen bietet eine Kombination aus einheimischen und exotischen Pflanzen. (Archivbild) © Zoonar.com/Stefan Ziese/Imago

In NRW steht ein sonniges Wochenende bevor. Viele nutzen die freien Tage für einen Ausflug – ein Überblick über elf schöne Ziele fürs Wochenende.

Köln – Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat viel zu bieten: von atemberaubender Natur, über romantische Schlösser bis hin zu spannenden Museen. An Ausflugszielen für das Wochenende mangelt es NRW nicht – und viele von ihnen kann man sogar ganz bequem mit dem 49-Euro-Ticket erreichen. Und wer glaubt, NRW schon gut zu kennen, wird womöglich überrascht sein, welche wenig bekannten Schätze es noch gibt, die sich für einen Ausflug am Wochenende lohnen.

24RHEIN zeigt elf abwechslungsreiche Ausflugsziele in NRW, die sich perfekt für einen Tagestrip eignen.