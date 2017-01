Emma Würfel und Ziege Marie planen für das Frühjahr ein Wiedersehen. © Oliver Schepp

Gefreut hat sich die Jubilarin natürlich auch über die anderen Gäste: Ihre Kinder und Enkel, Mitarbeiter des Seniorenheims, AWO-Chef Jens Dapper, Bürgermeisterin Gerda Weigel-Greilich. Aber so viel Begeisterung vermochte sonst niemand zu wecken. Schon immer haben Tiere in ihrem Leben eine zentrale Rolle gespielt. Schon als Kleinkind hat sie sich ihre Mahlzeiten mit dem Hund geteilt, heimlich brachte sie Kätzchen mit nach Hause und versteckte sie in der Kittelschürze. Auch als Erwachsene hatte sie immer Tiere um sich. Ein Leben ohne Tiere? Undenkbar. »Sie sind oft treuer als Menschen«, sagt Emma Würfel.Zu den Tierfreunden, die sich von Menschen abwenden, gehörte sie aber nie. Sie hatte eine große Familie, ihr eilte stets der Ruf voraus, immer und überall helfen zu wollen. »Meine Kinder nannten das chronisches Helfersyndrom«, erinnert sie sich. Geboren und aufgewachsen ist die nun 100-Jährige in Worms, später zog sie nach Wetzlar. Sie leitete die Filiale einer Reinigung mit angeschlossener Leihbücherei und zog drei Töchter groß. Die älteste ist nun auch schon über 80. Drei Ehemänner und zwei Lebensgefährten hat sie überlebt. Leise sagt sie: »Ich war oft vom Tod umgeben.« An Trauer und Abschiede hat sie sich im Laufe ihres langen Lebens gewöhnen müssen. Erst nach und nach lerne man, dass Angst ein ständiger Begleiter des Menschen sei. Dagegen gebe es auch kein Rezept. »Das muss man aushalten, anders geht es nicht.« Aushalten musste ihre Generation ohnehin viel. Zwei Weltkriege, Not, Hunger, Armut. »Das hat uns gelehrt, genügsam zu sein«. Das ist auch ihr Rat an jüngere Menschen: Nicht alles wollen und schon gar nicht alles auf einmal. Sie habe den Eindruck, dass die Menschen früher weniger missgünstig und neidisch gewesen seien. Vielleicht auch einander mehr zugetan. Ihre Gedanken hat die Seniorin oft in Geschichten niedergeschrieben. Seit drei Jahren ist sie fast blind, daher kann sie nicht mehr lesen und schreiben. Überhaupt machen ihr die schwindenden Kräfte zu schaffen. Mehrere Male ist sie böse gestürzt und hat sich Verletzungen zugezogen. »Aber hier drin ist alles in Ordnung«, erklärt sie und klopft sich auf den Kopf.Wünsche hat die 100-Jährige keine mehr. »Mir geht es gut hier, ich hatte ein langes, aufregendes Leben.« Seit dem Besuch von Marie reift aber ein Plan für das Frühjahr heran: »Ich sollte vielleicht doch mal im Gehege nach dem Rechten sehen, mit dem Rollstuhl müsste das gehen.« Und dann fällt der alten Dame doch noch ein Wunsch ein: »Ich möchte, dass Marie nicht mehr lange allein bleibt.« Deren Gefährte Hennes, ein stattlicher Ziegenbock, ist vor einiger Zeit gestorben.