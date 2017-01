Der 49-jährige Heiko Bennewitz (Mitte) wird neuer Zaug-Geschäftsführer und damit Nachfolger von Monika Neumaier (2.v.r.). Die Gesellschafter, vertreten durch Anita Schneider (l.), Astrid Eibelshäuser (r.) und Thomas Brunner, wählten ihn unter 23 Bewerbern aus. (jri)

Der in Alsfeld geborene Bennewitz bringt viel Erfahrung in der Kommunikation mit Jobcentern, Arbeitsämtern und Jugendämtern mit. Der Vater zweier Kinder hat zahlreiche Projekte im Arbeitsmarktbereich mit entwickelt, ist in der Szene gut vernetzt und auch mit der Beschaffung von Fördermitteln vertraut. Er erhält zunächst einen Fünfjahresvertrag mit Option auf Verlängerung»Wir hatten eine sehr gute Bewerberlage und haben uns unter 23 Bewerbern in einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung einvernehmlich für Heiko Bennewitz entschieden«, sagte Landrätin Anita Schneider. Sie stellte zusammen mit Stadträtin Astrid Eibelshäuser (als Vertreterin der Stadt Gießen) und Wettenbergs Bürgermeister Thomas Brunner (als Vertreter der 17 Kreiskommunen) den neuen Geschäftsführer vor, der künftig Chef von 123 Stammangestellten sein wird. Über 2000 Menschen werden pro Jahr bei Zaug in derzeit 27 Projekten qualifiziert und an den Arbeitsmarkt herangeführt – in Ausbildungswerkstätten, in Umschulungsmaßnahmenin, in der Zaug-Kantine, in Orientierungangeboten für Flüchtlinge oder in speziellen Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen, die in den Beruf zurückkehren wollen.»Zaug ist in der hessenweiten Wahrnehmung ein Leuchtturmprojekt«, begründete Bennewitz, warum er sich für den Wechsel motivieren konnte. Die Bereitschaft, Beschäftigungsgesellschaften sowohl politisch als auch finanziell zu fördern, sei zwar vielerorts zurückgegangen, in Gießen allerdings nicht. Kommunen, die keine Beschäftigungsgesellschaft mehr haben, bedauerten dies jetzt, denn der Bedarf sei trotz gesunkener Arbeitslosenquote weiter da, auch wenn die Fördermittel nicht mehr so stark wie früher sprudelten.Neumaier betonte, wie sehr ihre Arbeit für sie immer Herzensangelegenheit war. »Mein Leitmotiv war, dass es den Menschen jeden Tag ein bisschen besser gehen soll – insbesondere Frauen, die keine Qualifizierung haben«, sagte die studierte Sozialarbeiterin. Zaug habe sich in den letzten 30 Jahren von einer Beschäftigungs- in eine Ausbildungs- und Qualifizierungsgesellschaft gewandelt, die es Menschen ermögliche, eigene berufliche Existenzen aufzubauen.Die Zaug GmbH wurde 1988 als »Zentrum Arbeit und Umwelt Gießen« gegründet. Heiko Bennewitz ist erst der vierte Geschäftsführer der gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft, die zuvor von Volker Behnecke, Roland Erlebach und Monika Neumaier geführt wurde. Größter Gesellschafter des Betriebs, der aktuell 123 Stammangestellte hat, ist der Landkreis Gießen vor der Stadt Gießen und den 17 Landkreiskommunen. Zaug hat in der Vergangenheit unter anderem Einrichtungen wie ein Recyclingzentrum, einen Wertstoffhof oder eine Blutegel- und Pilzzucht betrieben, die dann privatisiert wurden.