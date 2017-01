Kein schöner Gedanke: Einbruch in die eigene Wohnung. (Foto: dpa) © Deutsche Presse-Agentur

Bernd Paul: Wir bekommen zwar Hinweise, aus meiner Sicht aber noch zu wenige. Wir gehen jedem Hinweis nach, denn die Polizei ist auf diese Form der Unterstützung angewiesen. Wir stellen daher verschiedene Kommunikationswege zur Verfügung. Wir sind Ansprechpartner vor Ort, auf der Wache, sind telefonisch erreichbar und bieten auch die Möglichkeit, online Hinweise zu geben.Paul: Ja, über das Internet werden auch Hinweise anonym oder unter Pseudonym gegeben.Paul: Absichtlich falsche Hinweise gab es immer, das ist auch mit den neuen Medien nicht anders. Bevor sich an einen Hinweis eine Maßnahme anschließt, haben wir aber natürlich zuvor geprüft, ob dieser valide ist.Paul: Das ist abhängig von der Schwere der Tat und von der Betroffenheit des Hinweisgebers. Er schaut unter anderem auch darauf, ob er selbst in so eine Situation kommen könnte. Bei Straftaten im öffentlichen Raum gibt es häufig Hinweise. In diesem Zusammenhang muss man auch sehen, dass eine aufgeklärte Straftat präventiv wirkt. Wenn wir einen Räuber oder einen Sexualstraftäter dank eines Hinweises aus dem Verkehr ziehen, hat der Zeuge unterm Strich auch verhindert, dass es zu weiteren Delikten durch diesen Täter kommt. Deswegen appelliere ich ganz ausdrücklich an die Bürger, einen Hinweis zu geben, wenn sie etwas Verdächtiges beobachtet haben.