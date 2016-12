Weihnachten im Ulenspiegel

© mv

„Hier trifft man einmal im Jahr all die Leute, die man sonst nie zu Gesicht bekommt – manche ja auch mit gutem Grund, aber die erträgt man dann auch den einen Tag“, erzählt Johannes mit einem dicken Grinsen im Gesicht. Der 30-Jährige ist in Gießen groß geworden, wohnt aber schon seit sechs Jahren in München und arbeitet bei einer TV-Produktionsfirma. Wenn es ihn dann für die Feiertage wieder in die Heimat zieht, kommt er mit seinen Freunden hier zusammen, um zu feiern – wie in den guten, alten Zeiten. Das zieht auch Ricarda, Lehrerin aus der Nähe von Darmstadt, in den Seltersweg: „Die alten Schulfreunde sind einfach alle hier, das ist schon sehr praktisch.“Sabine ist vielleicht diejenige in der Schlange, die am weitesten gereist ist: „Aus den USA bis hierhin ist es schon weit“, lacht sie. Für Weihnachten ist sie extra aus Madison, Wisconsin, eingeflogen: mehr als 6.900 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Mittelhessen und der Unistadt im Mittleren Westen, wo sie an der Partner-Hochschule der Justus-Liebig-Universität ihren Master macht. „Wenn ich schon mal für meine Familie hier bin, dann kann ich mich ja auch mit meinen Freunden treffen“, lächelt sie das inoffizielle Motto des Abends in den kühlen Nachthimmel.Die Gruppe direkt neben ihr kommt aus Wetzlar – ursprünglich. Inzwischen wohnen die fünf Mädels verteilt inWetzlar, Thüringen, Freiburg und Berlin. „Wir treffen uns so nur noch einmal im Jahr, alle zusammen. Sonst sehen wir uns immer nur einzeln, hier dann ganz als Gruppe, und darum sind wir immer hier, um etwas gemeinsam zu machen, bevor nach Weihnachten alle wieder fahren. Das ist für uns ein Pflichttermin, so wie in die Kirche gehen.“Auch Dominic und Daniel sind vor allem wegen der Leute hier. „Es gibt Leute, die triffst du nur hier. Wir haben eben einen alten Fußball-Kollegen getroffen, den wir bestimmt zehn Jahre nicht gesehen haben. Der kommt jedes Jahr hier hin, obwohl er schon lange mit dem Studium fertig ist und seine Familie gar nicht hier wohnt, einfach, um seine Freunde zu treffen“, erzählen der Angestellte eines Baumaschinen-Verkaufs in Buseck und der Pressesprecher der Gießen 46ers begeistert. Die beiden stehen im Biergarten des Ulenspiegels, haben die Schlange schon hinter sich gelassen und freuen sich auf den Rest des Abends. Auch diejenigen, die an der Lahn geblieben sind, wissen, wo die alten Freunde kurz vor Weihnachten einkehren.Einen ganz anderen Weg geht Sina. Die Licherin, die inzwischen in München lebt, sitzt mit ihrer Schwester und einer Freundin im „Kleinen Lenz“ und sieht sich an, wie vor dem Fenster in der Kälte die Schlange immer länger wird. Noch anstellen und mitfeiern gehen? Sie lacht und kuschelt sich in ihre flauschige gelbe Jacke. Nein, Sina bleibt lieber noch auf ein Bierchen im Warmen sitzen und trifft ihre Freunde dann, wenn sie mal kurz vor die Tür geht. In der Schlange, die nun um 21 Uhr fast bis auf den Seltersweg reicht, stehen sie am 23. Dezember schließlich alle – die Freunde von damals, die man sonst nie trifft.