Verurteilter Arzt klagt gegen Entzug seiner Zulassung

Der Arzt und seine Freundin hatten damals zunächst gemeinsam Wein getrunken und dann einen Club besucht. Dort kaufte der Mann zweimal Ecstasy-Tabletten. Beide nahmen jeweils zweieinhalb Tabletten dieser Droge ein. Als das Paar gegen 3 Uhr in die Wohnung des 34-Jährigen zurückkehrte, verschlechterte sich der Zustand der Frau rapide: Sie begann, sich selbst zu schlagen und zu hyperventilieren. Außerdem bekam sie hohes Fieber und verlor phasenweise das Bewusstsein. Der 34-Jährige erkannte zwar die Notlage. Doch anstatt einen Rettungswagen zu verständigen, versuchte er, seine Freundin selbst zu behandeln, indem er sie kalt abwusch und ihr Cola zu trinken gab. Am späten Vormittag schließlich wollte der Mediziner ein Schmerzmittel aus dem Keller holen, sperrte sich aber dabei aus. Als er mit Hilfe eines Schlüsseldienstes eine knappe Stunde später wieder in die Wohnung gelangte, war die 37-Jährige tot.Dieses Verhalten war zunächst als versuchter Mord angeklagt worden. Versuch deshalb, weil nicht sicher angenommen werden konnte, dass die 34-Jährige tatsächlich überlebt hätte, wenn noch in der Nacht ein Notarzt gerufen worden wäre. Denn die Rechtsanwaltsfachangestellte litt unter einer seltenen Erbkrankheit, was dazu führte, dass der Drogenkonsum eine lebensbedrohliche Entgleisung ihres Stoffwechsels ausgelöst hatte.Der Angeklagte hatte eingeräumt, dass er schon mit 14 Jahren mit dem Kiffen angefangen und während seiner Ausbildung zum Krankenpfleger regelmäßig Ecstasy und Speed eingenommen habe. Während des Medizinstudiums habe er wieder gekifft. Als Anästhesist am Uni-Klinikum habe er den Trennungsschmerz nach einer gescheiterten Beziehung mit Valium betäuben wollen. Nach dem Tod der Freundin habe er eine Drogentherapie absolviert.Schon vor dem Strafprozess hatte das Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen dem Mediziner seine Approbation entzogen. Auf einen Sofortvollzug dieser Verfügung hatte das Amt aber verzichtet, um dem Urteil nicht vorzugreifen. Der Entzug wird nun womöglich vom endgültigen Ausgang des Strafverfahrens abhängen.