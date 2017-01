Vermummter Täter klaut Benzin

In weniger als zwei Minuten befüllt der Unbekannte den Kanister, den er in einer Tüte versteckt. (Foto: pm)

Dreimal habe der Dieb in den vergangenen Tagen an den BFT-Tankstellen in der Frankfurter sowie in der Licher Straße zugeschlagen, erzählt Geschäftsführer Hans-Jürgen-Hofmann. Der Schaden halte sich zwar in Grenzen. »Der Dieb füllt das Benzin in Fünf-Liter-Kanister ab.« Doch seien solche Taten sehr ärgerlich. »In 20 Jahren ist mir so etwas bisher nur zweimal passiert.«Ob es immer der gleiche Täter ist. lasse sich nicht eindeutig sagen, räumt Hofmann ein. »Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskamera trägt er einen Kapuzenpulli, ist vermummt.«Hofmann hat Anzeige erstattet. Die Polizei bestätigt dies. Ein tankender Kunde habe einen Diebstahl beobachtet, berichtet ein Sprecher. Man befrage Zeugen und analysiere Videoaufnahmen. Zu Diebstählen bei weiteren Tankstellen konnte die Polizei keine Angaben machen. Auf Nachfrage erklärten Vertreter anderer Tankstellen, sie wüssten von derartigen Fällen nichts. (Foto: pm)