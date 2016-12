Schon in vierter Generation betreibt Andreas Bellof (Mitte) die Wiesecker Gaststätte Lichtenau im Lichtenauer Weg. (Foto: Schepp) © Oliver Schepp

Kleine Theke, Hauptraum mit vier Tischen, kleiner Nebenraum mit zwölf Sitzplätzen – fast genau wie heute sah die Gaststätte Lichtenau schon 1927 aus, als sie von Friedrich Bellof senior eröffnet und im Nebenerwerb etwa 40 Jahre lang betrieben wurde. Ihm folgten sein Sohn Friedrich und von 1977 bis 2000 Enkel Gerhard Bellof, dessen Söhne Jochim und Andreas seitdem die Wirte sind und sich in diesem Hauptberuf abwechseln. Also ein Familienbetrieb, wie er im Buche steht.Die meisten Gäste sind männlich, wohnen in Wieseck und kommen regelmäßig, viele von ihnen bereits seit Jahrzehnten. So wie etwa Harry Braun. Schon dessen Vater war Stammgast und diese Tradition setzt der 55-Jährige aus Überzeugung fort. »Das ist hier wie in einer Familie, in der jede jeden gut kennt«, beschreibt der Metzger die Atmosphäre. Kein Wunder, dass manche Einheimischen praktisch jeden Abend in der Kneipe sitzen.Andere kommen gern zu Würfelrunden. Am vollsten ist es freitagabends, wenn die »Honoratioren« an ihrem Stammtisch im Erker sitzen; manche von ihnen kommen schon seit 60 Jahren. Auch für mehrere Wiesecker Burschenschaften ist »Bellofs Fried« das Vereinslokal; sie tagen stets im Nebenraum.Dort hängt auch der Metallkasten des »Sparvereins Gaststätte Lichtenau«. Dessen 40 Mitglieder stecken üblicherweise bei jedem Besuch ein wenig Geld in den Schlitz über ihrem Namen. Jede Woche werden die Fächer geleert und nach einem Jahr wird dann das Ersparte verteilt. »Manchmal bekommt dann einer über 1000 Euro« , hat der Wirt beobachtet.