Immer mehr Menschen entscheiden sich für den bequemen Weg und gehen lieber per Computer und Smartphone auf Shopping-Tour. (Fotos: dpa/srs)

Haucke ist Verdi-Fachsekretär für den Handel. Auf Einladung des Bundeswirtschaftsministeriums nimmt er als Arbeitnehmer-Vertreter regelmäßig an einer Expertenrunde zu den technologischen Herausforderungen für den Einzelhandel teil. Eine seiner Erkenntnisse lautet: Spätestens bis zum Jahr 2020 gelte es auch für die Gießener Geschäfte, im Internet »die Kurve zu kriegen«, zitiert er den Wirtschaftswissenschaftler Joachim Zentes.Freilich ist Haucke ein erklärter Gegner des verkaufsoffenen Sonntags. Gegen die von der Stadt genehmigte Ladenöffnung zum »Suppenfest« hatten bekanntlich Verdi und die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung erfolgreich geklagt. Seine Einschätzungen, wie sich der Einzelhandel der Stadt im Internet zukünftig aufstellen muss, hätten aber »mit dem Sonntag nichts zu tun«, betont er.Einen kleinen Seitenhieb kann er sich dennoch nicht verkneifen. »Sommerlad veranstaltet große Feste zu verkaufsoffenen Sonntagen. Aber auf der Homepage von Ikea kann der Kunde seine Küche zentimetergenau virtuell zusammenstellen – und hat dann einen genauen Plan, welche Möbel er kaufen will.«Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind zwischen 2000 und 2014 von 428 auf 457 Milliarden Euro gestiegen. Im selben Zeitraum ist der Online-Handel von zwei auf 43 Milliarden Euro gewachsen. In fünf Jahren sei damit zu rechnen, »dass über 25 Prozent der Umsätze im Internet ablaufen«, sagt Haucke. Ob Autos oder Lebensmittel – »keine Branche kann sich in Sicherheit wiegen.«