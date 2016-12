Universität will Geld von Rhön AG

Das Unternehmen hatte in der letzten Woche, wie berichtet, öffentlich mit einer Klage gedroht, falls Land und Hochschulen dem UKGM nicht mehr Geld zur Verfügung stellen. Die ungedeckten Ausgaben bezifferte der Vorstand auf jährlich rund 25 Millionen Euro.Hintergrund des Streits ist die Tatsache, dass das Uniklinikum eine doppelte Funktion hat. Einerseits werden dort, wie in jedem Krankenhaus, Patienten versorgt. Dafür bekommt das UKGM Geld von den Krankenkassen. Andererseits werden hier Medizinstudenten ausgebildet, die Professoren und andere Wissenschaftler/Ärzte betreiben Forschung und Lehre. Dafür sind die beiden mittelhessischen Universitäten bzw. das Land zuständig. Man sieht es unter anderem daran, dass die Hochschulmedizin – weitaus größter Fachbereich der Gießener Universität – über einen jährlich Etat von über 50 Millionen Euro verfügt, die Mittel stellt das Land bereit.In der Praxis lassen sich beide Bereiche freilich nicht immer und manchmal gar nicht trennen. Zugespitztes simples Beispiel: Wenn Prof. XY am Krankenbett steht und sich Notizen macht: Dient das der Patientenbehandlung? Dann müsste der Kugelschreiber streng genommen aus Mitteln der Krankenversorgung, also vom Klinikum, bezahlt werden. Fließen die Notizen in ein Forschungsprojekt, müsste die Universität dafür aufkommen. In der Praxis wäre die Differenzierung absurd. Deshalb wurde die Trennungsrechnung eingeführt (übrigens schon 2001, lange vor der Privatisierung, als die hessischen Universitätskliniken in die wirtschaftliche Selbstständigkeit entlassen wurden). Dabei versuchen beide Seiten, die Ausgaben möglichst genau zu differenzieren. Universität und Klinikum stellen sich die Aufwendungen wechselseitig in Rechnung, wobei es natürlich in vielen Bereichen Pauschalen gibt.Wie begründen »Rhön« und UKGM nun ihre zusätzliche Geldforderung? Beispielsweise mit Aufwendungen bei den Heizkosten in den Krankenzimmern. Wenn Studenten dort eine Visite begleiteten, diene das der Lehre, so die Begründung. Oder sie verweisen darauf, dass im Klinikum neue Ambulanzen eingerichtet worden sind – davon profitiere auch die Medizinerausbildung.