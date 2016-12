Trinken, qualmen und quatschen

In unserer neuen Serie »Gießener Kneipen – Abseits der Szene« wollen wir uns mit den Orten der »alkoholzentrierten Geselligkeit« in unserer Stadt beschäftigen, wie sie Franz Dröge und Thomas Krämer-Badoni in dem Suhrkamp-Band »Die Kneipe. Zur Soziologie einer Kulturform« schon in den 1980er Jahren beschrieben haben. In Gießen und den Stadtteilen gibt es noch knapp 40 Kneipen – je nachdem, wo man die Grenze zieht zwischen Bier- und Speiselokal, zwischen Eckkneipe und Vereinsheim. Wir haben bereits einige besucht, haben uns mit Wirten unterhalten, an fröhlichen Stammtischrunden teilgenommen und an der Theke den Einsamen zugehört und ein Bierchen mitgetrunken. In der Serie werden zudem Experten zu Wort kommen, Psychologen, Soziologen und »Bierologen«. Zum Auftakt haben wir uns die Frage gestellt: Wie geht es der kleinen Kneipe in unserer Straße eigentlich? Der Licher Rainer Noll, Vertriebsdirektor Außer-Haus-Markt bei der Bitburger-Gruppe, hat bei der Beantwortung geholfen. Er kennt die Gießener Kneipenszene genau. Er weiß, welche Wirte es schwer haben. Er weiß, welche Zapfhähne ordentlich laufen. In den nächsten Tagen wird ein Interview mit ihm folgen.Kneipen und Kneipiers haben in den vergangenen Jahren einiges einstecken müssen. Das weiß auch Noll. Verändertes Ausgehverhalten, Rauchverbot, Mindestlohn, Papierkram, Vorschriften. Auch in Gießen macht das Wort Kneipensterben die Runde. Auch hier sind zuletzt einige Theken zurückgebaut und Gast- in Wohnraum verwandelt worden. Dennoch sei die Stadt als Kneipenstandort »im Vergleich zu anderen Städten in Hessen positiv zu erwähnen«, sagt der Experte. »Gießen entwickelt sich sehr dynamisch. Es gibt immer wieder Standortanfragen von erfolgreichen Systemgastronomen. Und auch wenn sich das Studentenleben stark verändert hat, ist eine von Studierenden geprägte Szene für die Gastronomie in einer Stadt immer gut«, sagt Noll.Grundsätzlich blickt das Gastgewerbe in Deutschland seit 2010 auf eine positive Umsatzentwicklung zurück. Unter den 221 000 Unternehmen mit Vollkonzession gehe es aber vor allem den Betrieben mit Übernachtungsmöglichkeit überproportional gut. »Die größten Probleme hat das klassische Gastgewerbe von der Eckkneipe bis zum Speiselokal«, sagt Noll. Dort stagniere die Umsatzentwicklung, obwohl der Preisanstieg im Jahr 2015 bei 2,6 Prozent gelegen hat. Der allgemeine Verbraucherindex war in diesem Zeitraum nur um 0,3 Prozent gestiegen. »Trotzdem gibt es eigentlich keinen Grund, das Bild zu schwarz zu malen«, sagt Noll. »KW, Klimbim, Quantum, Sowieso – die Kneipen können Sie alle nehmen. Die sind erfolgreich, die haben ihre Zielgruppe, die funktionieren.«Noll betont: »Große Schnitzel braten oder ein paar Sprüche bringen, reicht aber heute nicht mehr, um Leute an seine Theke zu locken«. Die Anforderungen an Qualität und Wirt sind gestiegen. Auch der Standort könne eine entscheidende Rolle spielen. Die Ausdünnung der früheren Kneipenmeile Ludwigstraße folge indes einem Trend, der für Noll und seine Bierbrauer aber keineswegs beängstigend sei. »Natürlich konnte man vor 20 Jahren in der Ludwigstraße von Kneipe zu Kneipe fallen, heute gibt es das weniger, denn die Leute suchen sich die Location gezielt nach ihrem Ausgehanlass aus«, sagt Noll. Auch das Thema Stammgast habe sich für die Wirte verändert. »Man geht nicht mehr nur in eine Kneipe, sondern man wechselt – je nachdem, was man erleben möchte.«Nach wie vor gehe es in der getränkeorientierten Gastronomie zuerst um Gespräche und Unterhaltung. »Wir bemerken, dass die Menschen im Zeitalter der Digitalisierung immer stärker wieder das reale Gespräch suchen. Dafür gibt es keinen besseren Platz als die Kneipe. Dort kommt man zusammen und tauscht sich aus. Bier steht für Kommunikation und Geselligkeit«, sagt Noll. Das können wir nach unseren Besuchen in Gießens Kneipen bestätigen. Sie sind ein toller Ort, um Grundbedürfnisse zu stillen: Unter Leuten sein, ein bisschen was trinken, ein bisschen qualmen und ein bisschen quatschen.