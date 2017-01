Täter schlagen Scheiben beim Juwelier mit Gullideckel ein

© Red

Mehrere Zeugen hatten von dem Treiben der Unbekannten mitbekommen und die Täter beobachtet. Sie konnten erkennen, dass die beiden maskierten und dunkel gekleideten Personen danach in eine dunkle Limousine Mercedes C-Klasse stiegen. Mit dem PKW fuhren sie dann in Richtung Hauptbahnhof.An dem Auto befanden sich zuvor entwendeten Kennzeichen OF-ID 50. Die eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Personen bzw. zu dem benutzten PKW geben können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.