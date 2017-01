Für die städtischen Kehrmaschinen ist es am Montagmorgen zu kalt, deshalb bleiben viele Feuerwerksreste vorerst liegen. (Foto: Schepp)

Schon seit Jahren seien an jedem Sonntag drei Zweierteams an neuralgischen Stellen unterwegs, um Abfälle einzusammeln, erläutert die Bürgermeisterin. »Samstagabends ist viel los.« Die Vermüllung durch Wochenend-Feierer habe zugenommen. Die Stadt komme mit diesen sonntäglichen Einsätzen vor allem ihrer Verkehrssicherungspflicht nach. Das war auch an Neujahr so, als vor allem die großen Böller-Batterien und Scherben weggeräumt wurden.Die schlimmsten Brennpunkte konnten die Profis auslassen, denn dort schwangen – wie berichtet – junge Muslime die Besen. Im 13. Jahr säuberten Freiwillige der Ahmadiyya-Gemeinde Berliner Platz, Marktplatz und Elefantenklo. In Gießen beteiligten sich 60 Mitglieder an der bundesweiten Aktion der Organisation. »Herzlichen Dank« sagte Weigel-Greilich im Namen der Stadt und bedauerte, dass sie diesmal aber nicht die Zeit gefunden habe, diesen Einsatz persönlich zu würdigen.Insgesamt sei die Abfallmenge in diesem Jahr »überschaubar« gewesen, sagte die Bürgermeisterin. Außerdem fror nichts fest wie in manchen Jahren, in denen Neujahr feucht ausfiel. Dennoch konnten die Kehrmaschinen am Montag nicht ausrücken, weil es zu kalt war: Sie reinigen mit Wasser, das geht nur bis zur Grenze von zwei Grad unter Null. Also schoben die Schneeräumfahrzeuge den Silvestermüll vorerst lediglich an den Straßenrand, wo der Unrat bei Tauwetter bald sichtbar wurde. Beseitigen werden ihn die Mitarbeiter in den nächsten Tagen – wenn das nicht die Anwohner tun. In manchen beschaulicheren Wohngebieten greifen sie ohnehin zum Besen, und im Grunde müssten überall die Verursacher den Müll entfernen, betonte Weigel-Greilich.Dieses Verantwortungsgefühl lasse allerdings nach. Wie in anderen Bereichen auch, riefen viele Bürger nach »der Stadt«, die saubermachen solle.