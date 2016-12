Sicherheitsmaßnahmen auf Weihnachtsmarkt verschärft

© ep

Ab Mittwoch (nach den Anlieferzeiten um 11 Uhr) bis zum Ende des Weihnachtsmarktes am Donnerstag wird ein Bus der Stadtwerke den direkten Zuweg von der Frankfurter Straße aus versperren. Damit soll eine Wiederholung der schrecklichen Ereignisse von Berlin in Gießen verhindert werden.Am Dienstagvormittag hatte die Stadt bereits in Gedenken an die Opfer des gestrigen Anschlags in Berlin die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz hatte sich in einer ersten Reaktion geäußert: „Ich bin tief erschüttert von den schockierenden Nachrichten aus Berlin. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und den Verletzten. Trotz all dem werden wir uns unser freies Leben nicht nehmen lassen. Es ist jetzt weder Zeit für schnelle Schuldzuweisungen, noch für übles Schüren von Ängsten. Es ist Zeit für das Trauern um die Opfer.“Am Dienstag um 18 Uhr soll es zum Andenken an die Opfer eine Schweigeminute auf dem Weihnachtsmarkt geben.