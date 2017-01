Die Rhön AG hat in Gießen unter anderem den 2011 eröffneten zentralen Bettenhaus vorfinanziert. Den Kredit zahlt das Klinikum bis heute ab. (Foto: Schepp) © Red

Bei dem Streit geht es (wie ausführlich berichtet) um die Frage, für welche Leistungen am Klinikum das Land aufkommen muss und für welche das Klinikum selbst. Unbestritten sind Forschung und Lehre einschließlich der Medizinerausbildung komplett Landessache. Die Krankenversorgung muss das Klinikum bezahlen, das dazu Geld von den Krankenkassen erhält. Die »Trennungsrechnung« will klären, wer jeweils zuständig. In der Praxis ist das allerdings oft nur schwer und manchmal gar nicht möglich. Dies bekräftigte am Freitag auch Seeger noch einmal – der im übrigen als beamteter Professor und Geschäftsführungsmitglied des UKGM den Interessenkonflikt zwischen Staat und Unternehmen »in persona« symbolisiert.Seeger erinnerte daran, dass das Uniklinikum Gießen vom Land Hessen seit den 90er Jahren kaum noch Geld bekommen und die Rhön AG mit ihren Investitionen von insgesamt 600 Millionen Euro am UKGM den Standort Gießen »gerettet« habe. Das Uniklinikum in Frankfurt dagegen habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten vom Land mehr als eine Milliarde Euro erhalten. Zwar habe die Rhön AG auf öffentliche Baumittel für das UKGM verzichtet. Unbestritten gelte diese Erklärung für die ersten Jahre nach der Privatisierung. »Aber jetzt schreiben wir das Jahr 2017«, sagte Seeger.Er sprach im Übrigen klar aus, dass Rhön dem Standort Gießen mitnichten ein Klinikum »geschenkt«, sondern dem UKGM Kredite für Bau und Ausstattung gewährt habe, die es nun abbezahlen müsse. Zinsen, Tilgung und Abschreibung summierten sich jährlich auf 40 Millionen Euro. Dass unterm Strich dennoch eine »schwarze Null« übrig bleibe, sei »eine gigantische Leistung. Es ist eigentlich ein Wunder«, meinte Seeger.Dekan Professor Wolfgang Weidner hatte die geladenen Gäste aus Universität und Medizin, Politik, Wirtschaft und Verwaltung erstmals zum Jahresempfang im Hörsaal des neuen Medizinischen Lehrzentrums (vormals Alte Chirurgie) begrüßt. Auch er ging auf die Probleme des Rhön-Land-Konflikts ein. Unter anderem forderte er, dass der Fachbereich Medizin an den Verhandlungen beteiligt werden müsse. Darüber hinaus erinnerte er an die vielen Erfolge und Leistungen der Gießener Hochschulmedizin im vergangenen Jahr. Das Grußwort der Universität überbrachte Kanzlerin Susanne Kraus in Vertretung von Präsident Mukherjee, der wegen eines wichtigen Auslandstermins verhindert war. Sie bekräftigte die These des Präsidiums, dass die Forderungen von Rhön durchaus umstritten seien. Es müsse ein »Gesamtpaket« geschnürt werden, möglicherweise werde dazu wie schon 2010/11 ein Schlichtungsverfahren notwendig.