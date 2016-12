Geschäfte wie die Käseglocke nutzen die App, die Alexandra Opper (l.) und Jens Neuse (r.) entwickelt haben. Um einen Gutschein einzulösen, muss man sein Handy bewegen. (Foto: ep) © Oliver Schepp

Seit zwei Monaten gibt es die in Gießen erfundene und entwickelte Anwendung für Smartphones. Sie funktioniert ähnlich wie ein Gutscheinheft, das sich allerdings ständig mit neuen Angeboten füllt. 50 heimische Geschäfte verwenden die App inzwischen. Unter anderem machen sie auf Rabatte für Raclette-Käse, und für Wander-Rucksäcke aufmerksam. Auch ein Yoga-Studio sowie Bars und Kneipen nutzen die App.»Wir waren bei einem Friseur und haben Shakelers vorgestellt«, erzählt Alexandra Opper. »Die Geschäftsführerin hat uns entgegnet, das brauche sie nicht, sie sei doch im Telefonbuch. Das hat mich schon erschreckt. Viele kleine Einzelhändler sind im Internetzeitalter noch nicht angekommen.«Gerade für kleinere Händler haben die Studenten Opper und Jens Neuse die App entwickelt. »Für den Bäcker um die Ecke zum Beispiel ist es aufwendig, eine Internetseite zu betreuen«, sagt die angehende Ökonomin, die ihre Master-Arbeit an der Justus-Liebig-Universität schreibt. Doch es dauere nur zwei Minuten und sei so einfach wie das Schreiben einer SMS, um ein Angebot in die Shakelers-App zu stellen. Und zu jedem Angebot werde automatisch eine Internetseite erstellt, sodass der Bäcker dadurch auch über Google zu finden ist.Vor allem aber sei Sinn und Zweck der App, dass Geschäfte ihre Kunden spontan erreichen können. »Wenn es im Sommer morgens zu nieseln beginnt, kann das Freibad melden: Eintritt zum halben Preis. Das erscheint dann sofort bei allen, die Shakelers installiert haben und sich im Umkreis befinden.« Ein Blick in die App zeigt: Nicht jedes Angebot ist besonders attraktiv. Ein Schuhgeschäft beispielsweise nennt überhaupt keinen Rabatt. Schnell rutschen solche Annoncen aber nach unten. »Die User bewerten nämlich die Angebote«, erklärt Opper.