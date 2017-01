Schnäppchensuche im Scarabée

Neben Porzellan, Büchern und einem alten BH verkaufen Jasmin Höhl (r.) und Lisamarie Luttmann auch kleine Kunstwerke: selbst hergestellte und erstaunlich handliche Notizbücher mit Kassettenhüllen als Umschlag. (Foto: srs) © Stefan Schaal

Kerzen flackern auf Tischen. Durch das Lokal dringen Oldies aus Lautsprechern. »Hello, Mary Lou« ist zu hören, während Christina ein Schnäppchen macht – und mit einer Freundin jubelnd abklatscht: Ein Jäckchen aus Wolle kauft sie für vier Euro. »Dann hat sich der Besuch schon gelohnt«, sagt die Medizinstudentin.An einem Stand nebenan verkauft Nana Nagellack und einen Kasten Bier. »Das ist Stout«, sagt sie. »Habe ich online im Spezialhandel bestellt. Aber ich brauche keine 45 Flaschen.« Vor allem aber wechseln an den knapp zehn Tischen Klamotten den Besitzer.Auf Studenten sei der Flohmarkt ausgerichtet, hebt die Inhaberin des Scarabée, Inge Menges, hervor. Die Idee kam ihr, als sie im Oktober einen Trödelmarkt in Lich besuchte. »Ich habe ziemlich gefroren und wurde zu guter Letzt auch noch nass. Da dachte ich: Warum nicht drinnen? Warum nicht im Scarabée?« Für die Zukunft des Flohmarkts hofft Menges auf mehr Vielfalt an den Ständen. »Dass zum Beispiel auch Schallplatten verkauft werden, ist schön. Es könnten ruhig noch ein paar mehr sein.«Den interessantesten Tisch mit Krimskrams zum Stöbern haben Jasmin Höhl und Lisamarie Luttmann aufgebaut. Neben Hörbüchern und einem Kopfhörer verkaufen sie zum Beispiel ein Kaffeeservice, ein gebasteltes Schmuckkästchen sowie Hufschuhe für Pferde. »Wir haben alles, was wir nicht mehr brauchen, aussortiert. Da ist schon viel zusammengekommen«, wundert sich Jasmin für einen Moment selbst. »Dabei ist mein Zimmer nur 16 Quadratmeter groß.« Ein Großteil stammt allerdings von Lisamarie, die kommende Woche nach Zürich umzieht.