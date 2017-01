Polizisten im Präsidium Mittelhessen fühlen sich im Stich gelassen

© Red

Brisant sind vor allem aber die Schilderungen eines Beamten, die Zwick der Presseinformation anhängt. Darin schildert ein Kollege anonym Erfahrungen aus seinem Arbeitsalltag. Er bezieht sich auf die Jahre 2015 und 2016 an einer der »kleineren Stationen« im Bereich des Präsidiums Mittelhessen mit knapp 50 Beamten. In den besagten zwei Jahren sei im Stationsbereich eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge und eine Asylunterkunft eingerichtet worden, wie der Polizist einleitet. »Konnten wir früher Streife fahren, Verkehrskontrollen durchführen oder unsere übersandten Vorgänge erledigen, so mussten wir nun täglich zu den Asylunterkünften ausrücken.« Er berichtet von Strafanzeigen, Vernehmungen, Ingewahrsamnahmen, erkennungsdienstlichen Maßnahmen. Doch: »Trotz der starken Zunahme der Belastung bekam unsere Station keinerlei personelle Verstärkung. Dieser Personalmangel führte unter anderem dazu, dass wir zu Streitigkeiten in der Asylunterkunft [...] mit nur einem oder zwei Funkwagen fuhren. Hier standen wir dann zirka 40 bis 50 aggressiven Personen gegenüber.« Streifen aus angrenzenden Dienststellen seien durch die Entfernung zum Tatort stets verspätet eingetroffen. Dazu kamen laut der Schilderung des Polizisten Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber: »Man war [...] mit weinenden Kindern, auseinander gerissenen Familien konfrontiert, oder wurde in anderen Fällen mit abgebrochenen Bierflaschen angegriffen«, wie er schreibt. Bei der GdP heißt es dazu: »Durch die Lage der hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen (alle im Bereich Mittelhessen) wurde unser Präsidium im vergangenen Jahr durch den Zustrom von Flüchtlingen über Gebühr belastet.« Derweil sei die Personalstärke einzelner Dienststellen in den vergangenen Jahren um mehr als 25 Prozent geschrumpft.Auch ganz andere Bereiche hätten für eine Mehrbelastung der Polizisten gesorgt: »Zu dieser schon sehr angespannten Situation kamen auch noch dutzende nächtliche Begleitungsfahrten von Schwertransporten hinzu. Man hatte in unserem Stationsbereich mehrere Windparks genehmigt und mit deren Bau begonnen.« Der anonyme Beamte, der Erfahrungen aus seinem Arbeitsalltag schildert, bemängelt, dass es seitens der Polizeiführung »keine Priorisierung auf wichtige Sachverhalte« gegeben habe. Im Polizeipräsidium Mittelhessen war am Freitag keine Stellungnahme zu den Ausführung der Gewerkschaft der Polizei und des anonymen Polizisten zu bekommen.Sonderleistungsprämien an von ihren Dienststellen abgeordnete Polizisten empfindet der anonyme Beamte als »Schlag in den Magen« und als Ungerechtigkeit: »Für diese abgeordneten Landesbediensteten mussten andere Bedienstete auf deren Dienststellen liegengebliebene Arbeit miterledigen. Haben diese mehrbelasteten Bediensteten auch eine Sonderleistungsprämie erhalten?«Die Folgen der Mehrbelastung beschreibt der Polizist so: »Ein normales Familien- und Privatleben war [...] nicht mehr möglich. Diese Situation forderte natürlich ihren Tribut, und es fielen einige Kollegen, unter anderem mit einem Herzinfakt, längerfristig aus.« Harald Zwick erklärt dazu: »Mit einer Krankenrate von 36,4 Krankheitstagen im Kalenderjahr 2015 (neuere Zahlen wurden noch nicht veröffentlicht) belegt das Polizeipräsidium Mittelhessen landesweit den Spitzenplatz. Etwa 150 Kollegen sind nur eingeschränkt dienstfähig.«Laut GdP müsse in der Folge »in zahlreichen Bereichen – zum Beispiel bei der Präventionstätigkeit – mit deutlichen Abstrichen« gerechnet werden. So bedeuteten zurückgehende Fallzahlen in Sachen Drogenkriminalität »keineswegs« eine Verbesserung der Lage, sondern seien lediglich Beleg dafür, dass weniger Delikte aufgeklärt würden. »Dadurch werden dem Markt weniger Drogen entzogen, die Anzahl der Abhängigen steigt in der Folge und damit auch die Beschaffungskriminalität. Hier sei als Beispiel der Wohnungseinbruchsdiebstahl genannt. In diesem Deliktfeld registrieren wir steigende Fallzahlen und zudem eine immer weiter absinkende Aufklärungsquote.«Der Polizist, der seine Erfahrungen schildert, spricht vom Gefühl, »verheizt« zu werden: »Wie viel ist da noch das Gütesiegel ›Familienfreundlicher Arbeitgeber Land Hessen‹ wert? Für die Beamten des Schichtdienstes vermutlich nichts mehr. Wir alle sind zwar noch mehr oder weniger gerne Polizisten, aber mittlerweile doch desillusioniert und von der Politik und der Polizeiführung enttäuscht.« Laut dem Vorsitzenden der GdP-Bezirksgruppe Mittelhessen Zwick seien 1000 neue Planstellen in Hessen ein Schritt in die richtige Richtung. »Allerdings wird es (mindestens) bis in das Jahr 2020 dauern, bis die nun mit der Ausbildung beginnenden jungen Menschen auf den einzelnen Dienststellen zur Verfügung stehen. Und schon jetzt stellt sich die Frage, ob mit dieser Anzahl von Neueinstellungen der ständig wachsende Bedarf gedeckt werden kann.«