Ob bei Unfällen, bei Demos oder in Flüchtlingsheimen: Die Polizei ist stark gefordert.

Diesen Vorwurf wies Polizeipräsident Bernd Paul am Montag in einer eigens einberufenen Pressekonferenz von sich. Der Zustrom an Flüchtlingen vor allem im Jahr 2015 sei eine »Ausnahmesituation« gewesen, betont er. Ohne Zweifel habe man vor organisatorischen Belastungen gestanden. »Aber nicht nur wir. Sondern auch Tausende Ehrenamtliche und Mitarbeiter in Rettungsdiensten.« Das Vorgehen der Polizei sei » ohne jede Alternative« gewesen. »Dass die Situation belastend war, ist unstrittig«, sagt Paul. »Aber wir Polizisten haben eben einen schwierigen Beruf.«Vor allem gegen einen Vorwurf wendet sich Paul. »Wir tun nicht so, als ob uns die Probleme egal wären.« Geärgert habe ihn, dass sich ein Kollege anonym auch an die Presse gewandt habe. »Jeder kann offen seine Probleme vortragen. Wir sind doch nicht in Nordkorea.« Die Klagen der Gewerkschaft hätten ihn jedenfalls »wie aus dem Nichts getroffen.«Dass Polizisten das Gefühl äußern, »verheizt zu werden«, sei bedauerlich, es entspreche aber nicht den Fakten. Paul gab aber zu, dass Beamte häufig kurzfristig Dienste übernehmen müssten. »Der Rhythmus ist gestört.« Dies sei in den vergangenen zwei Jahren angesichts des Zuzugs an Flüchtlingen aber »nicht anders gegangen.« Der Polizeipräsident räumte zudem ein, dass in der Kommunikation und der Vermittlung innerhalb der Polizei Verbesserungsbedarf bestehe. »Wir müssen jede einzelne Maßnahme in die Mannschaft tragen. Das schaffen wir noch nicht.«In einem Punkt gab sich Paul, der erst vor acht Wochen sein Amt in der Ferniestraße angetreten hat, selbstkritisch. »Wenn du im Beruf Wertschätzung erfährst, gehst du auch zur Arbeit, wenn du ein Kratzen im Hals spürst.« Die Zahl von durchschnittlich 33 Fehltagen pro Mitarbeiter in seinem Präsidium sei zweifellos zu hoch. Gründe für die Fehlzeiten der Mitarbeiter wolle er nun zusammen mit dem Personalrat ergründen. Falsch sei aber die Zahl von 36,4 Krankheitstagen, die Gewerkschafter Zwick vorgebracht hatte. Und: 2,6 Millionen Überstunden unter Polizisten sei hoch, gestand Paul. »Aber erst vor kurzem hat das Land 600 000 Überstunden ausgezahlt.«