Benimm-Flugblatt der Polizei. (Foto: Schepp) © Oliver Schepp

»Das ist eine Präventionsmaßnahme, mit der wir vor allem Männer aus den nordafrikanischen Ländern erreichen wollen«, erklärte Polizeisprecher Jörg Reinemer auf GAZ-Anfrage. Zwar liegen der mittelhessischen Polizei bis heute keine Erkenntnisse darüber vor, dass es in der vergangenen Silvesternacht in den größeren Städten wie Gießen, Marburg und Wetzlar zu sexuellen Übergriffen wie in Köln kam, aber einige Bewohner von Flüchtlingsunterkünften wie der Gießener HEAE haben laut Reinemer wohl bei den Übergriffen am Eisernen Steg in Frankfurt mitgemischt. »Auch deshalb verteilen wir die Flyer nicht nur in Frankfurt, Offenbach oder Hanau, sondern auch in der Rödgener Straße, am Meisenbornweg oder in Marburg«, sagte Reinemer. In dem Flugblatt wird auf Deutsch, Englisch, Arabisch, Persisch und Türkisch auf die Traditionen der Silvesterfeiern hingewiesen. Unter Hinweis auf den Artikel 3 Grundgesetz (Gleichberechtigung von Mann und Frau) heißt es unter anderem: »Die sexuelle Selbstbestimmung ist ein besonders hohes Gut und zu respektieren. Jede Frau und jeder Mann bestimmt ausnahmslos selbst, wer sie anfassen darf.« Dies gelte auch für alkoholisierte und daher vielleicht hilflose Personen. Zuwiderhandlungen würden »konsequent« verfolgt. Über die Flugblattaktion hinaus werde die Polizei auch in Mittelhessen morgen Abend sehr präsent sein, sagte Reinemer.Dagegen verzichtet die Stadt auf den Einsatz ihrer Ordnungspolizei. Es gebe in Gießen keine öffentlichen Plätze, wo viele Menschen über Stunden ins neue Jahr feierten, erklärte Bürgermeisterin Gerda Weigel-Greilich. Das Ordnungsamt habe sich einen Überblick über alle größeren Silvesterfeiern in Gießen verschafft, aber es handele sich durchweg um Privatfeiern in geschlossenen Räumen. Für die Sicherheit der Gäste und die Einhaltung von Benimmregeln seien die Veranstalter verantwortlich.