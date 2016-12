Pistolen im Küchenschrank: Mutmaßlicher Drogenhändler vor Gericht

Der Beamte, der den Richtern der Neunten Großen Strafkammer des Gießener Landgerichts am Mittwoch von diesem speziellen »Fund« berichtete, konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Der auffällig hagere Angeklagte hat dagegen wenig zu lachen: Dem in Untersuchungshaft sitzenden Mann drohen wegen des Vorwurfs des bewaffneten Drogenhandels mindestens fünf Jahre Haft.Wie kamen die Ermittler dem Gießener auf die Spur? Per Zufall: Am 25. Juli dieses Jahres hatte eine Frau bei der Polizei angerufen und sich beschwert, dass sich im Treppenflur ihres Wohnhauses mehrere Junkies Spritzen setzten. Zusammen mit einem Kollegen sei er zu dem »polizeibekannten« Mehrfamilienhaus in der Hindemithstraße gefahren, das als »sozialer Brennpunkt« gelte, berichtete der Beamte. Die Haustür habe offengestanden, und der Angeklagte sei ihnen im Treppenhaus »direkt in die Arme gelaufen«. Der Mann, der gerade aus dem Keller gekommen sei, sei plötzlich wieder die Treppe nach unten gerannt. Allerdings gelang es den Polizisten, den 53-Jährigen zu erwischen, bevor dieser seine Kellerparzelle erreicht hatte.Dort entdeckten die Beamten einen »großen Haufen Pulver« auf einem Tisch sowie Verpackungsmaterial und Feinwaagen. Bei späteren Analysen des sichergestellten Rauschgifts stellte sich heraus, dass es sich sogar um teilweise besonders reines Heroin handelte: Rund 270 Gramm seien 53-prozentiges Heroin gewesen. Eine Konzentration, die für Drogenkonsumenten tödlich wäre, erläuterte ein Kriminalbeamter. Üblicherweise besäße das im Straßenverkauf gehandelte Heroin gerade einmal einen Wirkstoffgehalt von zehn Prozent. Der Rest seien sogenannte Streckmittel, etwa ein Gemisch aus Koffein und Paracetamol-Tabletten. Der Angeklagte habe bei der Polizei eine »völlig unglaubwürdige Geschichte« erzählt, schilderte der Beamte weiter. Angeblich habe der Mann die komplette Menge Heroin »nur zum Eigenbedarf« besessen. Grund: Er konsumiere täglich bis zu vier Gramm, was »sehr viel« sei.Vor Gericht soll diese Variante auch nicht mehr gelten. Verteidiger Ramazan Schmidt gab für seinen mehrfach vorbestraften Mandanten, der bereits wegen versuchten Totschlags und Bankraubes über zehn Jahre in Haft saß, eine Erklärung ab. Danach soll der Mann Drogen und Waffen lediglich von einem mittlerweile verstorbenen Bekannten »übernommen« haben. Als »Urlaubsvertretung«. Denn: Der Bekannte habe zwar mit Rauschgift gehandelt, sich aber im Juli dieses Jahres zu einer Drogenentzugsklinik nach Russland begeben, sei jedoch nach seiner Rückkehr an einer »Überdosis« gestorben. Sein Mandant habe lediglich als Mittäter gehandelt sowie aus den Vorräten des Bekannten seinen Eigenbedarf decken dürfen.Auf Nachfrage des Gerichts konnten sich Polizeibeamte tatsächlich an einen »Drogentoten« erinnern, der jener Bekannte des Angeklagten gewesen sein könnte. Der Prozess wird fortgesetzt.