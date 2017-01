Pflegerinnen sexuell bedrängt?

Justizia

Das passt so gar nicht zu den Vorwürfen, die die Staatsanwaltschaft gegenüber dem Gießener erhoben hat: Laut Anklage soll der Mann sich zwischen Januar 2013 und Juli 2015 unter anderem der versuchten sexuellen Nötigung schuldig gemacht haben (die GAZ berichtete). Eine 43-jährige Krankenschwester, die ebenfalls als Pflegerin bei dem Gießener gearbeitet hatte, hatte dem Gericht geschildert, der Angeklagte habe sie einmal mit seinem Ellbogen zum Stolpern gebracht und dann ihren Kopf mit seinem Arm in Richtung seines Geschlechtsteils gedrückt. Die bereits erwähnte 27-Jährige hatte vor Gericht ausgesagt, der Gießener habe ihre »Geldnot ausgenutzt«. Obwohl sie es nicht wollte, habe sie oft einen Harnröhrendildo bei dem Mann einführen und ihn mehrmals am Tag »untenrum« wachsen müssen. Außerdem soll der Angeklagte ihr einmal zwischen die Beine gefasst haben, während sie ihn fütterte. Sie bestritt ausdrücklich – wie von dem 35-Jährigen behauptet – eine Beziehung mit dem Gießener gehabt zu haben. Inzwischen arbeitet sie nicht mehr bei dem Angeklagten und befindet sich eigenen Worten zufolge in psychologischer Behandlung.Aufgrund dieser Diskrepanzen hatte das Gericht erneut mehrere Zeugen geladen. Die Männer, Freunde und Pfleger des Angeklagten, hatten berichtet, die 27-Jährige habe während der bis zu zwölf Stunden dauernden Schichtdienste nicht in dem Bett für Pflegekräfte geschlafen, sondern in dem Doppelbett des Angeklagten. Auf Nachfrage des Gerichts erklärten die Zeugen jedoch, nicht gesehen zu haben, dass die Frau tatsächlich dort übernachtet habe. Sie sprachen von »Vermutungen«, da nach ihrem Eindruck das Gästebett unberührt, aber dafür die Matratze neben der des Angeklagten benutzt war.Einer der Zeugen will sogar nach einem Schichtwechsel »lange schwarze Haare« von der 27-Jährigen in dem Doppelbett des Angeklagten gefunden haben. Ob die aber von einer Übernachtung herrühren, ist fraglich. Denn: Ein Freund des Angeklagten berichtete, die Studentin habe sich manchmal – wenn er zu Besuch war – mit zu dem Gießener auf das Bett gelegt und gemeinsam mit ihnen ferngesehen. Außerdem ergänzte der Freund des Angeklagten, die Frau habe während des Fernsehens manchmal ihren Kopf an die Schulter des 35-Jährigen gelegt. Allerdings habe er keine Küsse und Zärtlichkeiten gesehen, sagte der Zeuge auf Nachfrage des Gerichts.Die Richter entschieden, am 19. Januar weitere Zeugen zu befragen. Zudem soll ein gerichtsmedizinisches Gutachten erörtern, ob der Angeklagte körperlich in der Lage gewesen wäre, das andere mutmaßliche Opfer mit seinem Arm nach unten zu drücken.