Unter anderm in der Max-Weber-Schule sind kritische PCB-Belastungen festgestellt worden. (Fotos: Schepp)

Den Bericht, der Ende Januar dem Stadtparlament vorgelegt werden soll, stellten Eibelshäuser und ihre Mitarbeiter Jutta Müller und Willi Rüsseler am Freitag vor, nachdem die GAZ vor dem Hintergrund einer Geldbewilligung für die Sanierung der Kita »Pusteblume« nachgefragt hatte.Neben der Kindertagesstätte im Hölderlinweg sind in den folgenden zehn Objekten Schadstoffsanierungen notwendig. Teilweise wurde bereits mit den Arbeiten begonnen, teilweise sollen sie in diesem Jahr stattfinden: Bereits in Arbeit sind Sanierungen im Haus F der Alexander-von-Humboldt-Schule sowie im Haus A und B der Ludwig-Uhland-Schule. 2017 geplant sind Maßnahmen für die Turnhalle der Grundschule West, die Kita Krofdorfer Straße, die Kita »Schatzinsel« im Holbeinring und das Haus B der Max-Weber-Schule.In diesen Liegenschaften waren PCB-Raumluftwerte festgestellt worden, die zwischen 300 und 3000 Nanogramm pro Kubikmeter Luft lagen. Gemäß hessischer PCB-Richtlinie müssen dort nach der Messung und Identifizierung der Quelle »mittelfristige Maßnahmen« ergriffen werden, um die Belastung zu beseitigen. Entstanden ist sie durch einen PCB-haltigen Brandschutzanstrich, der früher verwendet wurde.»Das war mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Es ergab sich ein differenziertes Bild, auf das wir differenziert reagieren mussten«, erläutert Eibelshäuser. Insgesamt werden die PCB-Maßnahmen rund 1,1 Millionen Euro kosten, davon entfallen 950 000 auf die Sanierung, der Rest auf die Untersuchungen. Zum Vergleich: Die laufende PCB-Sanierung der Herderschule kostet knapp zwei Millionen, die Kosten für angemietete Container sind nicht enthalten. In der Schule waren stellenweise bis zu 14 700 Nanogramm gemessen worden; der Interventionswert liegt bei 3000 Nanogramm pro Kubikmeter.Wie Abteilungsleiterin Müller erläutert, sind bei den Messungen auch die Schad-stoffe Asbest, PHK und Schimmel einbezogen worden, aber außer »kleinen Dingen« sei nichts gefunden worden. Die wichtigste Nachricht für Eibelshäuser: Es gibt keinen zweiten Herderschul-GAU.