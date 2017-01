Offiziell: Verdi kündigt unbefristeten Streik im Gießener Busverkehr an

Folgende Mitgliedsbetriebe des Landesverbands Hessischer Omnisbusunternehmer (LHO) ruft Verdi zum Streik auf: ICB Frankfurt, Autobus Sippel, MainMobil Frankfurt, Alpina Transdev Rhein-Main GmbH, Marburger Verkehrsgesellschaft mbH, Mit.Bus, HEAG Mobibus, Hanauer Fahrergesellschaft mbH, ÜWAG Bus GmbH, VGF Region Fulda GmbH, Müller Reisen, Stadt-Land-Bus, Reisedienst Wissmüller, BVH, Stadtwerke Maintal, MainMobil Offenbach, Regionalverkehr Main-Kinzig, BRHviabus, Verkehrsgesellschaft Gersprenztal mbH, Omnibusbetrieb Winzenhöler.





Verdi ruft unter anderem die Mitarbeiter von MitBus zum Streik auf. Grund sind die Tarifverhandlungen im privaten Busgewerbe in Hessen, die die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi vor Weihnachten für gescheitert erklärt hatte."Wir sind sehr sicher, dass es ab Montag auch bei uns zu Streiks kommen wird. Wir versuchen derzeit nähere Infos zu bekommen. Betroffen ist der Stadtbusverkehr. Die 90 bei MitBus angestellten Fahrer sind zum Streik aufgerufen", sagt Stadtwerke-Sprecherin Ina Weller. Montag werden die Stadtwerke ab 7 Uhr ein Servicetelefon einrichten.Noch ist nicht klar, welche Linien in welchem Ausmaß von den Arbeitsniederlegungen betroffen sind. Anders als im Regionalverkehr muss die Gewerkschaft im Gießener Stadtbusverkehr mit der Situation umgehen, dass innerhalb der Stadtwerke nach wie vor zwei Tarife gelten: der besagte für das private Gewerbe und die bei MitBus angestellten Fahrer sowie der für die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe (TVN), deren Mitarbeiter nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt werden und beim Mutterunternehmen SWG angestellt sind.Die MitBus-Fahrer sind mit 90 Kräften mittlerweile zwar deutlich in der Überzahl, aber sollten die SWG-Kollegen - 50 Fahrer - zum Dienst antreten, könnte der Stadtbusverkehr teilweise aufrecht erhalten werden. Die die SWG-Fahrer letztlich mitstreiken werden, ist noch völlig unklar.Bei den Verhandlungen zwischen dem Landesverband der Privatfirmen und Verdi geht es um einen neuen Entgelt- und Manteltarifvertrag für die rund 150 Unternehmen in Hessen, vom reinen ÖPNV-Unternehmen wie MitBus bis zum Touristikunternehmen. Verdi fordert eine stufenweise Erhöhung des Lohns bis auf 13,50 Euro die Stunde bei einer Laufzeit bis Juni 2018. Die Arbeitgeber wollen eine Laufzeit bis Ende 2018 und bieten insgesamt einen Anstieg des Lohns auf bis 12,65 Euro. Derzeit beträgt der Stundenlohn 12,00 Euro.