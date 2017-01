Nachfolgenutzung für Ex-Dürerhaus gefunden

© Oliver Schepp

Die genauen Modalitäten werden derzeit noch geklärt. Unter anderem muss eruiert werden, ob der Name »Dürerhaus« geschützt ist und ob die Theaterkasse demnächst eventuell unter dem Namen »Theaterkasse im Dürerhaus« geführt werden kann. Sicher ist jedoch, dass sich das Stadttheater auch darum bemüht, nicht nur Karten für eigene Veranstaltungen im Großen Haus oder dem Theaterstudio am neuen Standort zu verkaufen, sondern auch den Kartenverkauf anderer Veranstalter ermöglichen will. Wie genau das passieren kann, ist noch unklar.Spätestens seit das Stadttheater im Sommer vergangenen Jahres seine Verwaltungs- und Probenräume von der Johannesstraße in die Bahnhofstraße verlegt hatte, sei klar gewesen, dass sich das Theater auch einen neuen Standort für seine Kasse suchen wird, berichtet die Intendantin. Mit dem Dürerhaus sei der nun gefunden. »Uns war es wichtig, die Theaterkasse dorthin zu verlegen, wo auch die Menschen sind«, betont Miville. Und da biete sich der neue Standort zwischen Selterweg und Katharinenkarree mit seiner großen Zahl an Laufkundschaft optimal an. »Uns geht es auch um die Präsenz des Stadttheaters mitten in der Stadt«, betont Miville.Auch wenn sich der Ticketverkauf an sich zunehmend auf Online-, Mail- oder Telefonbestellungen verlagere, gebe es immer noch viele Menschen, die ihre Karte lieber eigenhändig im Laden erwerben wollen, weiß Miville. Außerdem sei die Beratung ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in einer Theaterkasse. Welches Stück ist geeignet? Wie kann ich nicht genutzte Karten zurückgeben oder umtauschen? Welches Abo passt für mich? All dies sind Fragen, die im persönlichen Gespräch mit den Mitarbeitern geklärt werden können. Und das soll künftig dort geschehen, wo bislang schon unter anderem auch Eintrittskarten für das Stadttheater verkauft wurden: im Dürerhaus.Wenn das ehemalige Geschäft, in dem bis zum Jahresende neben Tickets auch jede Menge Dekorationsartikel angeboten wurden, endgültig geräumt ist, wird das Stadttheater dort für seine Zwecke umbauen. Das bisherige Sortiment an Räuchermännchen, Schmuckgeschirr oder ähnlichem wird es dann natürlich dort nicht mehr geben. Bis zur Eröffnung, in schätzungsweise rund zwei Monaten, bleibt die jetzige Theaterkasse in der Johannesstraße weiter in Betrieb.