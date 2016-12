Mutmaßliche Schleuser vor Gericht

Dabei geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die beiden 45 und 37 Jahre alten Angeklagten aus Gedern und Usingen zu der Führungsriege eines europaweit agierenden Schleuserrings gehören. Die Verteidigung erweckte mit den für ihre Mandanten vorgetragenen Erklärungen aber eher den Eindruck, als seien die beiden Männer teils selbst von der Zahl der eingeschleusten Flüchtlinge überrascht gewesen. Und der ältere Angeklagte soll nur ein Helfer des Jüngeren gewesen sein.Ferhart Tikbas, Verteidiger des 37-Jährigen, betonte, sein Mandant habe nicht gewusst, dass es im Sommer 2015 34 Personen – Iraker und Syrer – waren, die eingepfercht in einem Lieferwagen illegal von Ungarn nach Deutschland transportiert wurden. Sein Mandant sei lediglich von 15 Flüchtlingen ausgegangen. Der »Sauerstoffengpass« in dem Fahrzeug sei »nicht geplant« gewesen und tue dem Familienvater leid.Die Situation im Laderaum des Lieferwagens muss indes verheerend gewesen sein. Die Luft war so stickig, dass die Menschen in ihrer Verzweiflung Dichtungen herausrissen. Ein Kind verlor laut Anklage aufgrund des Sauerstoffmangels das Bewusstsein. Diese Fahrt endete am 13. August vergangenen Jahres bei einer Polizeikontrolle auf einer Autobahnraststätte in Niederbayern.Immerhin: Tikbas erklärte, sein Mandant habe sowohl den beiden Fahrern einen Vorschuss und auch den Lieferwagen bezahlt. Pro Flüchtling hätte der 37-Jährige 750 Euro verdienen sollen. Die hatten an anderer Stelle bereits 3000 Euro pro Kopf für die Fahrt bezahlt. Der jüngere Angeklagte habe auch Verbindung zu einem Kontaktmann in Ungarn gehabt, sei für die Kommunikation zuständig gewesen. Der ältere Angeklagte habe davon nichts gewusst. »Meinem Mandant tut es insgesamt leid«, sagte Tikbas. Der 37-Jährige habe gedacht, dass die Flüchtlinge »sowieso« nach Deutschland gekommen wären und an der Sache etwas Geld verdienen wollen. In gebrochenem Deutsch ergänzte der 1995 aus der Türkei nach Hessen gekommene Angeklagte, er habe weder einen Schulabschluss noch eine Berufsausbildung.Der 45-jährige Angeklagte, ebenfalls in der Türkei geboren, ließ über Verteidiger Frank Richtberg erklären, nur für das Anheuern von Fahrern zuständig gewesen zu sein.Die Ermittler waren den Angeklagten auf die Schliche gekommen, weil ein früherer Fahrer ausgepackt hatte. Zwei weitere Fahrten mit insgesamt 19 Flüchtlingen konnten so gestoppt werden. Bei anderen versuchten Schleusungen sollten 24 weitere Menschen illegal nach Deutschland gebracht werden. Bei weiteren Prozessterminen im Januar sollen auch die in Niederbayern festgenommenen Fahrer als Zeugen gehört werden.