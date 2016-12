An dieser Stelle soll es zur Messerattacke gekommen sein. (Foto: pm)

Zuvor sei das Jugendamt des Landkreises für den Jugendlichen zuständig gewesen. Wo und in welcher Betreuungseinrichtung für minderjährige Flüchtlinge er im Landkreis gelebt hat, konnte die Kreisverwaltung am Donnerstag nicht klären, weil die zuständigen Mitarbeiter nicht erreichbar waren. Normalerweise leben umA, wie die jungen Flüchtlinge offiziell seit einem Jahr genannt werden, in Wohngruppen, wo sie von Sozialarbeitern gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz betreut werden. Insofern stellt sich die Frage, inwieweit die Gewaltbereitschaft des 14-Jährigen von seinen Betreuern hätte erkannt werden können.Nach der Aussage von Weigel-Greilich ist aber klar, dass der 14-Jährige schon seit einigen Monaten nicht mehr vom Kreisjugendamt betreut wurde, als er in der Bahnhofstraße – wahrscheinlich – zum Täter wurde. Bei der Übergabe an seinen Vormund habe das Kreisjugendamt nichts Auffälliges mitgeteilt. Das städtische Jugendamt ist nun für ihn in anderer Hinsicht zuständig geworden. »Wenn ein Jugendlicher straffällig wird, wird die örtliche Jugendgerichtshilfe tätig«, erklärte die Bürgermeisterin und zeigte sich entsetzt über die Gewaltbereitschaft des nicht vorbestraften 14-Jährigen. »Da kann man ja fast noch von einem Kind sprechen.«Nach Polizeiangaben gehörten weitere minderjährige syrische Flüchtlinge zu der Gruppe, die am 22. November an dem Handgemenge vor dem Mathematikum beteiligt war. Sie sollen sich laut Polizei aus »Asylunterkünften« kennen, die sich im Kreisgebiet befinden. Während die Staatsanwaltschaft gegen den 14-Jährigen wegen versuchten Totschlags ermittelt, steht gegen seine sechs Begleiter der Vorwurf der schweren Körperverletzung im Raum. Auf die Spur kam die Polizei der Gruppe durch die Aufzeichnung einer Videokamera, die im Bahnhofsbereich installiert ist.Der Fall aus Gießen sorgt seit Mittwoch vor allem in den sozialen Netzwerken im Internet und im Zusammenhang mit der Debatte um Flüchtlinge und Kriminalität für heftige Reaktionen. Diesbezüglich ist in letzter Zeit durch einige schwere Straftaten die Gruppe der umA im Fokus. So handelte es sich bei dem Täter mit der Axt aus dem Zug bei Würzburg um einen minderjährigen Flüchtling, der bei einer deutschen Familie lebte. Im Fall der Studentin Maria in Freiburg hat sich mittlerweile herausgestellt, dass der unter Mordverdacht stehende Afghane wohl falsche Angaben gemacht hatte und schon 20 und nicht 17 ist. Der Status minderjähriger unbegleiteter Ausländer bedeutet nämlich, dass der Jugendliche – unabhängig von seiner Bleibeperspektive – in der Regel nicht abgeschoben wird.