Mathematikum erwartet den zweimillionsten Besucher

»Es ist nach wie vor eine Erfolgsgeschichte«, hält Direktor Prof. Albrecht Beutelspacher fest. »Wir gehören zu dem einen Prozent der Museen in Deutschland, die die meisten Besucher haben.« 120 000 Gäste seien es im vergangenen Jahr gewesen. »Und finanziell schreiben wir eine schwarze Null.« Natürlich habe das Museum einige Unterstützer. Dennoch habe man sich ohne Fördergelder der öffentlichen Hand etabliert.



Der Besuch tausender Menschen ist übrigens nur eines von drei Standbeinen. Das Museum organisiert einige Wanderausstellungen. Zur Zeit ist in Paris im Palais de la Découverte eine Schau über den Zufall in der Mathematik zu sehen. Darüber hinaus verkauft das Gießener Museum immer wieder Exponate. Mehrere Ausstellungsstücke haben zum Beispiel in den vergangenen Monaten im »Haus der Mathematik« im belgischen Quaregnon einen Platz gefunden.



Derzeit ist das Mathematikum bis einschließlich Freitag wie in jedem Jahr Anfang Januar für kleine Renovierungsarbeiten geschlossen. Im Lauf des Jahres werde außerdem in der Cafeteria der Boden erneuert, berichtet Beutelspacher.



Die erste große Sonderausstellung in diesem Jahr widmet sich der Origami-Kunst. Ab 19. Februar sind fingernagelkleine sowie riesige Modelle zu bestaunen – allesamt aus einem Stück Papier gefaltet. Es gebe »eine lebendige Szene« im Origamibereich, berichtet der Museumsdirektor. In der Ausstellung unter dem Titel »Das kannst du knicken« wolle man auch auf mathematische Raffinessen in der Kunst hinweisen. Einen ersten Ausblick auf die Ausstellung gibt es bereits im Eingangsbereich zu bewundern. Tausend kleine Kraniche aus Papier hängen hoch oben an der Decke, gefaltet von Gießener Schülern. »Es wird auch Workshops in Origami geben«, kündigt Beutelspacher an.



Magische Wurzeln der Mathematik



Im Mittelpunkt einer Ausstellung ab 10. Juni stehen derweil die Wurzeln der Mathematik. »Schon immer haben Menschen Zahlen und Formen benutzt, um die Welt wahrzunehmen, sie zu verstehen und sie zu gestalten«, erläutert der Museumsdirektor. Die Schau im Mathematikum wolle aufzeigen, wie Zahlen zum Beispiel in China, Mesopotamien, Ägypten und bei den Maya entstanden sind. Auch frühe Sprachen der Formen und Muster in Afrika und Indien werde man präsentieren. Es gehe um die magischen Ursprünge der Mathematik und die Frage: Wo kommt Mathe her? »Wir wollen explizit auch Rechentechniken geflüchteter Kinder und Jugendlicher zur Sprache bringen«, sagt Beutelspacher. Letztendlich sei Mathematik nämlich »eine universelle Sprache«. Das 15-jährige Jubiläum werde im kommenden Herbst im Rahmen einer weiteren Ausstellung gefeiert.



Eine funktionierende Replik der Enigma-Maschine steht seit vergangenem Jahr in einer Vitrine des Mathematikums. Am 19. Januar um 19 Uhr wird Klaus Kopacz die berühmteste Verschlüsselungsmaschine vorstellen. Der Stuttgarter hat sie in akribischer Feinarbeit nachgebaut. Die Replik hat den Gegenwert eines neuen Mittelklassewagens. 3280 Einzelteile sind darin verbaut.



Neu im Programm ist eine Zaubershow des Duos Camouflage. Karten sind noch für die Vorstellung am 13. Februar um 19.30 Uhr erhältlich. Die nächste Kindervorlesung ist am 11. Februar um 11 Uhr. Sie richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen acht und zwölf Jahren. Das Thema werden Geheimcodes sein.