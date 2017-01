Mann durch Messerstich in Disco »Nightlife« verletzt

© red

»Nightlife«-Pächter Jürgen Boldt kündigte am Sonntag im Gespräch mit dieser Zeitung Konsequenzen an. In der Diskothek würden jetzt so bald wie möglich Metallbodyscanner installiert. Mit ihnen ließen sich Messer und andere Waffen aufspüren. In Gießener Kneipen würden solche Scanner bislang nicht eingesetzt, das kenne man nur aus größeren Städten wie Frankfurt: »Schade, dass das jetzt auch hier notwendig wird«, bedauerte Boldt.