Lehrer verklagt Schülerin, die ihm AfD-Nähe unterstellt haben soll

Der Vorsitzende Richter Breininger versuchte, die Angelegenheit außergerichtlich zu klären. Er vertrat die Meinung, der Kläger werde es sehr schwer haben, zu beweisen, dass die Äußerungen tatsächlich gefallen seien. Breininger erinnerte an »Stille Post«: Dabei sei auch nicht klar, wer was zu welchem Zeitpunkt gesagt habe. Um eine aufwendige Beweisaufnahme zu verhindern und den Schulfrieden herzustellen, riet er zu einer außergerichtlichen Einigung. Demnach könne die Schülerin ihr Bedauern ausdrücken für den Fall, dass irgendwelche Äußerungen falsch wiedergegeben worden seien.Doch das kam für die junge Frau nicht infrage. Mehrfach betonte sie, die Aussagen nie getätigt zu haben. Sie habe lediglich bei der Schulleiterin den Unterricht des klagenden Lehrers kritisiert. »Ich fand es schrecklich, als ich dieses Schreiben bekommen habe«, sagte die Schülerin mit Blick auf die Unterlassungsklage und wandte sich dann an den Lehrer: »Warum haben Sie mich nicht angesprochen?« Der Lehrer entgegnete, dies versucht zu haben, die Schulleiterin habe aber den Namen der Schülerin nicht herausrücken wollen. Ohnehin kritisierte er die Direktorin für ihr Verhalten: »Sie hat ihre Fürsorgepflicht sowohl gegenüber der Schülerin als auch gegenüber mir sträflich vernachlässigt.«Die Meinung der Schulleiterin wird das Gericht noch beschäftigen. Da es zu keiner außergerichtliche Einigung kam, werden sich die Parteien im Frühjahr 2017 zum Prozess treffen. Dann dürften auch weitere im Raum stehende Vorwürfe erörtert werden. Laut der Mutter der Schülerin habe sich der Lehrer geweigert, ihre Tochter weiter zu unterrichten. Außerdem habe er Unterschriften von anderen Schülern eingesammelt, die bestätigen sollten, dass er nicht für die AfD geworben habe. Die Mutter betonte, dass ihre Tochter von der Benotung des Lehrers abhängig sei. »Er kann somit die Zulassung zur Prüfung verhindern.«Im Anschluss betonte der Lehrer vor Journalisten, er sei weder AfD-Mitglied, noch sympathisiere er mit der Partei. Im Unterricht habe er bloß darauf hingewiesen, dass man nicht alle AfD-Wähler in die rechte Ecke stellen dürfe und man Sorgen ernst nehmen müsse. In der Vergangenheit sei er mehrfach mit Schülern nach Auschwitz gefahren. »Dann komme ich doch nicht nach Hause und mache Werbung für die AfD.«