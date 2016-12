Krankenschwester Bianca Kehl kümmert sich um Dr. Harald Neubacher. Nun sucht der Senior nach seiner Lebensretterin. © Christoph Hoffmann

»Ich hatte einen Schlaganfall«, sagt Neubacher und rekonstruiert die Minuten des vergangenen Mittwochs. Der 77-Jährige hat sich gerade einen Haarschnitt in der Innenstadt gegönnt und ist auf dem Rückweg zu seinem Auto. Auf Höhe des Döner-Dreiecks passiert es: »Ich habe einen Schlag in meinen Kopf gespürt, meine Beine sind mir weggeknickt.« Nur mit Mühe kann sich Neubacher auf eine Treppenstufe setzen, heftige Kopfschmerzen und Übelkeit plagen ihn. Als eine junge Frau an ihm vorbeiläuft, will er sie um Hilfe bitten – und merkt, dass er nicht mehr Sprechen kann. Neubacher erinnert sich sofort: Schlag im Kopf, Schwindel, Beeinträchtigung des Sprachvermögens: »Ich habe an Ihren Zeitungsartikel gedacht.«Die Gießener Allgemeine hatte zum Weltschlaganfalltag am 29. Oktober eine Sonderseite veröffentlicht. Darin wurde ausführlich über die Schlaganfall-Station (Stroke Unit) der Neurologischen Klinik des Universitätsklinikums berichtet, an der pro Jahr 800 Patienten aus der Region behandelt werden. Die GAZ informierte auch über die Möglichkeiten, einen Schlaganfall zu erkennen. Zum Beispiel mithilfe des FAST-Tests, durch den sich die meisten Schlaganfälle innerhalb weniger Sekunden feststellen lassen. FAST steht dabei für Face (Gesicht), Arms (Arme), Speech (Sprache) und Time (Zeit).Neubacher hatte die Sonderseite ausführlich gelesen, er wusste also, warum seine Motorik und vor allem sein Sprechapparat beeinträchtigt waren. Und vor allem wusste er: Der wichtigste Faktor ist Zeit. Also gab er der jungen Frau mit Händen und Füßen zu verstehen, mit seinem Handy seine Frau anzurufen. Dagmar Schimmelpfeng, die an diesem Nachmittag ebenfalls im Krankenzimmer der Stroke Unit weilt, erinnert sich: »Eine Frau hat mich angerufen und gesagt, mein Mann brauche Hilfe. Als er dann den Hörer nahm, hat er aber gar nichts gesagt.« Schimmelpfeng rief daraufhin zurück. »Mein Mann ging ans Telefon und hat nur ein Wort hervorgebracht: Schlaganfall.« In der Zwischenzeit habe die junge Frau den Notarzt gerufen. Neubacher nickt bei der Erzählung seiner Gattin: »Ich habe dann den Sanitäter noch gebeten, den Namen der Frau zu erfragen. Doch sie war schon weg.«Das ist auch der Grund, warum er und seine Frau sich an die Zeitung gewandt haben. »Vielleicht mag sie sich melden oder zumindest das riesige Dankeschön, das ihr als Lebensretterin zusteht, auf diese Weise entgegennehmen«, sagt Schimmelpfeng. Ihr Mann fügt leise hinzu. »Solch ein positives Verhalten sollte publik gemacht werden.« Neubacher ist schwer gezeichnet. Trotzdem liegt bei jedem Satz ein Lächeln auf seinen Lippen. »Ich bin einfach nur glücklich, dass mir geholfen wurde«, sagt er mit brüchiger Stimme. Und die kommt nicht vom Schlaganfall.+++ Die junge Frau, die Harald Neubacher geholfen hat, kann sich gerne telefonisch unter 06 41/3 00 31 42 oder per Mail an stadtredaktion@giessener-allgemeine.de melden. Neubacher möchte sich persönlich bei ihr bedanken.