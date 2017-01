Lahnterrasse ist wieder ohne Pächter

Im Frühjahr soll das Restaurant wieder öffnen. »Die Frage ist nur: in welcher Form und mit welchem Pächter«, erklärt Till Mühlhaus vom Vorstand des SKC. (Foto: srs)

Aus persönlichen Gründen ziehe er sich zurück, erklärt Volker Thiele auf Nachfrage. »Die Doppelbelastung ist problematisch«, sagt er. Der Gastronom aus Biebertal betreibt bereits das »Keltentor« am Fuß des Dünsbergs sowie das Hotel Garni in Rodheim. Darüber hinaus, fügt er hinzu, sei die Frage nach Personal schwierig. »Im Sommer läuft die Lahnterrasse top«, betont der Gastronom. Im Herbst und Winter aber sei es mau. »Was machen Sie in der Zeit mit dem Personal?«Till Mühlhaus vom SKC-Vorstand versichert unterdessen, der Betrieb des Restaurants in der Bootshausstraße werde im Frühjahr auf jeden Fall wieder aufgenommen. »Die Frage ist nur: In welcher Form und mit wem.« In den kommenden Wochen wolle man Gespräche sowohl mit Thiele als auch mit anderen möglichen Pächtern führen. Mit dem bisherigen Betreiber gebe es keine Streitigkeiten oder Dissonanzen, betont Mühlhaus. Grund für die Kündigung seien eher »betriebsinterne Abläufe« gewesen. »Unter Umständen« finde man eine Lösung, »vielleicht können wir mit Herrn Thiele doch noch weiter zusammenarbeiten«, hofft er.Weiter betont der SKC-Vorstand: Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage und Firmenjubiläen werden im SKC-Restaurant weiterhin stattfinden. Auch an bereits gebuchten Veranstaltungen halte man fest.Im vergangenen Jahr hatte das Zentrum für Arbeit und Umwelt Gießen (ZAUG) das beliebte Lokal mit 140 Sitzplätzen und großem Biergarten nicht mehr als Ausbildungsrestaurant weiterführen können. Grund: Der Bund hatte Fördermittel im Bereich des Sozialgesetzbuchs III stark gekürzt. Im Juli präsentierte der SKC die Lösung mit Thiele, der eine deftige hessisch-bayerische Küche versprach.Die Pforten des Restaurants Lahnterrasse sind derzeit geschlossen. Ungewöhnlich ist dies im Winter aber nicht, der Betrieb der Gaststätte des Ski- und Kanuclubs (SKC) ruht immer in der kalten Jahreszeit.