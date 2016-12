Katja von Puttkamer will die Parkhauswand mit Markisen zum Hingucker machen. (Fotos: pm)

Am Donnerstag, 19. Januar, findet zudem in der Aula der Max-Weber-Schule (Georg-Schlosser-Straße 18) eine öffentliche Informationsveranstaltung zum »Kunstwettbewerb Parkhaus Schlachthofgelände« statt, bei der die künstlerischen Entwürfe noch einmal vorgestellt und diskutiert werden. Diese Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Anschließend entscheidet eine Fachjury im Januar des nächsten Jahres über den zu realisierenden Entwurf. Mit der Umsetzung dieses Siegerentwurfs ist, je nach Witterung, ab Frühjahr 2017 zu rechnen. Das Wettbewerbsverfahren und die Umsetzung werden vom Gießener Künstlerduo Ingke Günther und Jörg Wagner betreut.In unmittelbarer Nähe zur Lahn und dem Schlachthofareal entsteht neue Wohnbebauung, die sich um das historische und unter Denkmalschutz stehende Gebäude des ehemaligen Schlachthofs gruppiert. Das neue Stadtquartier, »Modus 2.0 – Am Alten Schlachthof« genannt, umfasst mehrere moderne Wohngebäude sowie einen sechsstöckigen Parkhauskomplex. Dessen Außenwand musste aufgrund von Auflagen als glatte Brandschutzwand umgesetzt werden. Die so entstandene, weithin sichtbare, wenig ansehnliche Wand schließt das Areal zur Weststadt riegelartig ab und bildet so auch eine Lärmschutzanlage für das neue Wohnquartier gegenüber dem angrenzenden Messeareal. Aber eine Augenweide ist sie nicht.Die riesige Betonwand wurde aber als Chance genutzt, überregional agierenden Künstlern einen »großen Auftritt« zu gewähren. Der »Kunstwettbewerb Parkhaus Schlachthofgelände« wurde vom Bauherrn Helm Holding in Kooperation mit der Stadt ausgeschrieben, der Bauherr stellt auch das Budget von 40 000 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus sollen im Herbst nächsten Jahres im Straßenraum des vorgelagerten August-Balzer-Weges Eichen gepflanzt werden, die eine mittelfristige Sichtabschirmung der Parkhauswand gegenüber dem Wohnumfeld schaffen sollen.Eingeladen und um Entwürfe gebeten wurden sechs professionelle Künstler, deren künstlerische Ansätze unterschiedliche Ergebnisse versprechen: Karin Bergdolt (Nürnberg), Patrick Borchers (Dortmund), Monika Goetz (Berlin), Katja von Puttkamer (Ingelheim), Oliver Tüchsen (Frankfurt a.M.) und Thomas Vinson (Gießen). Sie haben fast alle bereits im Neuen Kunstverein ausgestellt.