Kassenübergabe im Melchiors bleibt umstritten

Aus dem »Melchiors« ist längst wieder die »Zwibbel« geworden, aber der Pächterwechsel von 2013 hat noch ein juristisches Nachspiel. (Foto: Schepp) © Oliver Schepp

Der ungewöhnliche hohe Barkassenbestand hatte schon bei einem ersten Verhandlungstermin im vergangenen November für Verwunderung gesorgt. Unausgesprochen stand der Verdacht im Raum, dass es sich um Schwarzgeld gehandelt haben könnte, also um Einnahmen aus dem Betrieb des Lokals, die nicht versteuert werden sollten.Der Verkäufer lieferte am Dienstag eine ganz andere Erklärung. Die Tageseinnahmen seien immer erst nach ein paar Tagen abgeholt und auf das Geschäftskonto eingezahlt worden, betonte er. Und: »Ich mag Bargeld und habe deshalb in meinen Läden immer einen hohen Bestand in Reserve für unvorhersehbare Ausgaben.«Auf die Frage der Richterin, warum er sich die Aushändigung des großen Geldbetrags nicht habe quittieren lassen, räumte der Beklagte ein: »Im Nachhinein weiß ich, dass das besser gewesen wäre.« Für ihn sei die Sache damals aber mit der Übergabe aller Geschäftsunterlagen erledigt gewesen.Der Käufer, der mit dem Melchiors Schiffbruch erlitten und im Herbst 2015 aufgegeben hatte, blieb bei seiner Darstellung. Bei der Übergabe habe ein Angestellter wie immer vor der Lokalöffnung an der Theke das Wechselgeld gezählt; das habe er dann erhalten. Von dem rechnerisch ungleich höheren Kassenbestand habe er erst später erfahren und Klage erhoben, weil der Verkäufer für ihn nicht erreichbar gewesen sei.