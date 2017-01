Das Unternehmen »Pietät Stadtmitte Gießen Carl Huhn GmbH« gibt es nicht mehr. In dessen Geschäftsräume in der Robert-Bosch-Straße ist der neue Bestatter »Pietät Gießen« eingezogen, hat aber die Namensschilder noch nicht ausgetauscht. (Foto: Schepp) © Oliver Schepp

Auf Antrag einer Krankenversicherung, die zu den Gläubigern gehörte, hatte das Amtsgericht Gießen Anfang November für die überschuldete Pietät Stadtmitte die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und Dr. Hans-Jörg Laudenbach zum Insolvenzverwalter bestellt. Der Gießener Rechtsanwalt zeigte sich optimistisch, dass trotz der Vorgeschichte das Unternehmen unter einem anderen Inhaber fortgeführt werden kann.Tatsächlich erwarben Mitte Dezember zwei heimische Bestatter kurzfristig die Immaterialgüterrechte, also den Firmennamen und die Kartei mit über 200 Vorsorgeverträgen, die heimische Kunden bei der Firma Huhn abgeschlossen hatten. Schon wenig später entschieden sich die Käufer jedoch, diese Kunden nicht anzuschreiben und ihre Rechte nicht zu nutzen. Grund: »Der Name Huhn ist in Gießen verbrannt, wir wollen unseren guten Namen damit nicht belasten.«Dieser Verzicht hat viel damit zu tun, dass zur gleichen Zeit ein neues Bestattungsunternehmen auf dem Gießener Markt auftauchte. Ein auswärtiger und ein heimischer Bestatter hatten die »Pietät Gießen« gegründet und den bisherigen Huhn-Betriebssitz in der Carl-Bosch-Straße gepachtet. Die Neulinge schrieben sogleich Kunden an, die Vorsorgeverträge mit der Pietät Stadtmitte besaßen. In dem Brief heißt es: »Wir beide haben nun die ehemaligen Räumlichkeiten der insolventen Bestattungen Carl Huhn angemietet und bei erheblichen Aufräumarbeiten einen Teil Ihrer Vorsorgeunterlagen im Papiermüll gefunden. Wir sind erschüttert, dass wir diese sensiblen und persönlichen Daten der Vorsorgenehmer so vorgefunden haben.« Es folgt ein Gesprächsangebot an die Empfänger der Schreiben.Andere heimische Bestatter halten diese Darstellung für wenig glaubwürdig. Denn sie wissen, dass der Insolvenzverwalter die Kundenkartei eigens für den Rechteverkauf zusammengestellt und ausgedruckt hatte.Im nächsten Schritt wird nun die Düsseldorfer Treuhandstelle, bei der sich in den vergangenen Wochen bereits viele verunsicherte Kunden gemeldet hatten, alle Einzahler von Huhn-Vorsorgeverträgen anschreiben und sie fragen, ob sie ihr Guthaben zurück haben oder ob sie ihren Vertrag auf einen anderen Bestatter umschreiben lassen wollen. In Gießen stehen dafür die Betriebe Kümmel, Tränkner und Werner zur Verfügung, die mit dem Bestatterverband kooperieren.Diese Vorsorgegelder sind also trotz der Huhn-Pleite nicht verloren. Allerdings könnte sich theoretisch noch herausstellen, dass Kunden vor Jahren dem Bestatter ein paar tausend Euro für künftige Beerdigungskosten überwiesen hatten, dass diese Gelder aber vertragswidrig nicht an das Treuhandkonto des Verbandes weitergeleitet worden waren. Nach einem Todesfall würde sich dann herausstellen, dass diese Guthaben futsch sind, weil es keinen Rechtsnachfolger gibt. Der frühere Huhn-Inhaber hatte dem Insolvenzverwalter jedoch versichert, dass es solche Fälle nicht gebe und alle Verträge ordnungsgemäß abgewickelt worden seien.