Im Streifzug: Wir blicken für Sie zurück

© Red

Da waren etwa Lisa Mayer aus Langgöns und ihre Fabelvorstellungen bei den Olympischen Spielen von Rio. Zumindest für einige Nächte waren wir alle Leichtathletik-Fans. Nun, mit einem halben Jahr Abstand, stellt sich die Frage: Was hat sich verändert für die junge Sprinterin? In unserem Jahresrückblick gibt sie Antworten.In Gießen begann 2016 das große Puzzlen: Ein 15 Tonnen schwerer, stinkender Pottwal-Kadaver wird seit Monaten in der Tierklinik präpariert. Sein Skelett soll bald die Hermann-Hoffmann-Akademie schmücken. Wie sind die Arbeiten seit dem großen Medien-Hype im Januar vorangeschritten? Wir waren für Sie vor Ort.Keine 20 Kilometer weiter, in Lich, arbeitete Katharina Hillgärtner-Erll 2016 zusammen mit engagierten Nachbarn an einem Bauprojekt, das aufhorchen ließ: Die Ehrenamtlichen stampften den Bürgerpark aus dem Boden, eine Begegnungsstätte von Bürgern für Bürger. Wir haben sie besucht.Im Oktober dann das Ereignis, das überregional die größte Resonanz fand: Aygün Mucuk ist durch zahlreiche Schüsse in die Brust getötet worden. Einige Tage später die Beerdigung auf dem neuen Friedhof. Hunderte Rocker aus dem gesamten Bundesgebiet erweisen dem heimischen Hells-Angels-Boss die letzte Ehre. Die Erschießung wird nicht das einzige außergewöhnliche Verbrechen in Gießen bleiben: Staatsanwalt Thomas Hauburger blickt für Sie auf ein ereignisreiches und arbeitsreiches 2016 zurück.Im Jahr zuvor beherrschte noch die Flüchtlingskrise die Schlagzeilen. Für jene Menschen, die zu uns kamen, hat sich die Welt seither weitergedreht. Der Syrer Hani Alahmad erzählt in unserem Jahresrückblick von seinen Anfangsschwierigkeiten.Mayer, Pottwal, Hillgärtner-Erll, Hauburger, Alahmad: Es sind nur einige Geschichten, die Sie in unserer Bilanz des Jahres 2016 lesen. Weitere sind nicht minder spannend: Es geht um internationale Akteure wie Donald Trump und Wladimir Putin, aber auch um die Ehrenamtlerin Ute Maaß, Fußball-Macher Jörg Fischer und Bombenentschärfter René Bennert. Lassen Sie sich überraschen. Ab morgen im Streifzug.