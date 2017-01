Bleibt die Mit.Bus-Flotte nächste Woche im Depot? (Foto: pv)

Anders als im Regionalverkehr muss die Gewerkschaft im Gießener Stadtbusverkehr mit der Situation umgehen, dass innerhalb der Stadtwerke nach wie vor zwei Tarife gelten: der besagte für das private Gewerbe und die bei MitBus angestellten Fahrer sowie der für die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe (TVN), deren Mitarbeiter nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt werden und beim Mutterunternehmen SWG angestellt sind.Die MitBus-Fahrer sind mit 90 Kräften mittlerweile zwar deutlich in der Überzahl, aber sollten die SWG-Kollegen (50 Fahrer) zum Dienst antreten, könnte der Stadtbusverkehr teilweise aufrecht erhalten werden. Erhebliche Probleme könnte es – nach Beendigung der Weihnachtsferien – dagegen beim Schülertransport aus dem Umland in die Stadt geben, denn der wird ausschließlich von LHO-Unternehmen erledigt.Bei den Verhandlungen zwischen dem Landesverband der Privatfirmen und Verdi geht es um einen neuen Entgelt- und Manteltarifvertrag für die rund 150 Unternehmen in Hessen, vom reinen ÖPNV-Unternehmen wie Mit.Bus bis zum Touristikunternehmen.