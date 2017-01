Die Gründer und Macher von »NOW Sport«: Michael Buhl, Heinz Buhl und Frederik Kopatz (v. l.) präsentieren stolz die App. Es fehlt Winfried Kopatz. (Foto: chl)

»NOW Sport« ist eine mobile App für iOS und Android-Smartphones. Die Betaphase, in der die App von ausgewählten Testpersonen geprüft wird, startet in der zweiten Januarhälfte. Markteinführung ist für März geplant. Doch zunächst sollen Crowdfunding-Kampagnen auf der Plattform Indiegogo und Kickstarter die Finanzierung sichern. Desweiteren sind die Gründer derzeit noch auf der Suche nach Investoren.Die Vision von »NOW Sport«: Seinen Sport treiben zu können, wann und wo man möchte. Sportinteressierte sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Sportart optimal zu organisieren, Gleichgesinnte kennenzulernen, Informationen und Erfahrungen auszutauschen oder sich interessante Veranstaltungen in einen Kalender einzutragen. Gleichzeitig bietet die App die Möglichkeit, sich zum Sport zu verabreden oder mit einem Verein in Kontakt zu treten und so immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Als Teil der »NOW Sport«-Community können sich die Nutzer schnell, kostenlos und benutzerfreundlich ein persönliches Profil mit den eigenen sportlichen Aktivitäten und Interessen erstellen. Und das, ganz egal, ob man Individualsportler ist, zu einem Team gehört, als Trainer arbeitet oder Sportveranstaltungen organisiert.Die Anwendung gliedert sich in verschiedene Bereiche. Die Kartenfunktion bildet das Herzstück der App: Sie dient dazu, jederzeit schnell und unkompliziert Einzelsportler, Teams oder Vereine mit den eigenen sportlichen Interessen zu finden. Auch Veranstaltungen und Trainingstermine, die zum eigenen Profil passen, werden angezeigt. Vereine und private Sportanbieter können ihr Angebot so bekannt machen. Tobias Erben, Sportamtsleiter der Stadt, sieht das Potenzial des Angebots vor allem im nicht-organisierten Sport. Gerade für Freizeitsportgruppen und Studierende, die neu nach Gießen kämen, könne die App eine Bereicherung sein.Der Bereich Statistiken richtet sich an alle, die ihre Leistungssteigerung dokumentieren und eine eigene Statistik erstellen wollen. Im persönlichen Profil können die Nutzer ihre sportlichen Aktivitäten um die passenden Statistiken ergänzen. Sie können aber auch andere Sportler zum Wettbewerb herausfordern. Mit der Team-Funktion kann jeder sein eigenes Team organisieren oder Vereinsangelegenheiten verwalten.