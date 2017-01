Gießener Restaurant Aura brennt völlig aus

Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Mutmaßlich war das Feuer im Wintergarten ausgebrochen. Ersten Berichten zufolge wurde das Restaurant vollständig durch die Flammen zerstört. Ebenso die Räume von RW Gießen im ersten Obergeschoss. Weitere Räume, die der DLRG genutzt werden, seien von dem Feuer nicht betroffen gewesen, sagte Alexander Sack, Vorsitzender der DLRG Gießen gegenüber dieser Zeitung. Der DLRG ist Eigentümer des Gebäudes. Die Höhe des Sachschadens schätzte die Polizei auf mindestens eine halbe Million Euro.Während der Löscharbeiten waren immer wieder laute Explosionsgeräusche aus dem brennenden Gebäude, in dem sich laut Feuerwehr auch mehrere Gasflaschen befanden, zu hören. Ein Feuerwehrsprecher erklärte aber, dass die Knallgeräusche auch von den vielen geborstenen Fensterscheiben verursacht worden sein könnten. Auch über eine Stunde nach dem Eintreffen der Feuerwehr schlugen noch Flammen aus dem Gebäude. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da das Feuer sich in den Bereich zwischen abgehängter Zwischendecke und Dach zurückgezogen habe - ein generelles Problem bei Flachdachgebäuden, wie der Feuerwehrsprecher erläuterte. Da das Dach infolge des Brandes einzustürzen drohe, konnten die Feuerwehrleute die Flammen nur von außen via Drehleiter bekämpfen. Die Löscharbeiten gestalteten sich extrem schwierig, bis zum Samstagabend um 19.45 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, aber noch nicht vollständig gelöscht. Auch mit Fett vollgesogene Dunstabzugshauben und in der Küche vorhandene Öle verstärkten in dem brennenden Restaurant die Intensität des Feuers. Eine Brandwache stellte über Nacht sicher, dass aus möglichen Glutnestern kein neues Feuer entstehen konnte.Rund 75 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, den Freiwilligen Feuerwehren aus Gießen-Mitte und Kleinlinden sowie Mitarbeiter des Rettungsdienstes waren vor Ort.