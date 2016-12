Zdenka Cramer ist eine »Wirtin mit Herz«. (Foto: Schepp) © Oliver Schepp

Holztische mit Deckchen, Stühle, Bänke, eine Musikbox, die Theke mit dem grünen Zapfhahn. »Nicht so moderner Mist wie sonst überall. Lounge! Wenn ich das schon höre«. Ein Gast redet sich in Rage. Zdenka Cramer beschwichtigt. Sie wolle die Tradition bewahren, aber in Kürze auch modernisieren, verrät sie. Ein Bauantrag ist schon gestellt, sie möchte sich dem Originalzustand wieder annähern. Die Kneipe hat die Form eines Dreiecks, an der Spitze liegt der Eingang. Irgendwann ist eine Seite zugemauert worden. Das möchte die 58-Jährige ändern. Wieder mehr Fenster, mehr Licht.1890 wurde das Haus gebaut. Außer der auffälligen Klinkerfassade ist das Türmchen auf dem Dach eine Besonderheit, eine »Welscher Haube« mit glockenförmig geschweifter Krone. Bei Stadtführungen bleiben die Gruppen immer hier stehen, berichtet Siegfried. Was den Leuten da erzählt wird, weiß die Kneipengemeinde nicht so genau. Man könnte auf der Tafel an der Fassade mal nachschauen. Ist aber auch nicht so wichtig. »Hier war jedenfalls immer was los«, ergänzt Dieter. Nach dem Kurzwarengeschäft von Frau Riemer wurden aus dem braven bürgerlichen Laden ab Anfang der 60er Jahre verschiedene Rotlichtschuppen. Wie hießen die noch mal? Rätseln in der Runde, sie kriegen die Reihenfolge nicht mehr hin. Zum Glück kommt Alfred Cramer aus der Bierbörse herüber, die ebenfalls von der Familie betrieben wird. Er war früher hier der Chef, er weiß es noch genau. Erst die »Hütte«, dann das »Chez Nous«, danach das »Chapeau Claque«. Und im Gegensatz zum »Romantica« in der Bahnhofstraße ging es hier viel feiner zu, berichtet der alte Herr. »Da kamen all die bekannten Herren der Stadt. Es gab kleine Separees, Sie verstehen schon«.Bevor der Schwiegervater sich zu sehr in Details von früher verliert, schaltet sich Zsdanka Cramer ein. Sie kam 1979 aus Slowenien. Schon als junge Frau stand sie hinterm Tresen; 1991 übernahm sie das Quantum. Sie ist das, was man eine »Wirtin mit Herz« nennt. Sie mag ihren Job, und sie mag ihre Gäste. Was die ihr erzählen, bleibt in den vier Wänden der Kneipe. Sie hat ihre Kundschaft gut im Griff. Wenn es nach ein paar Bier mal hitzig wird, gelingt es ihr schnell, die Wogen zu glätten. Auch die Fußballfans, die sich am Wochenende auf der großen Leinwand die Spiele anschauen, bleiben friedlich. Manchmal geht es stimmungsmäßig auch richtig hoch her im Quantum – bei den Karaoke-Abenden mit Andy Pfälzer zum Beispiel.Zdenka Cramer hat im Laufe der Zeit viele Höhen und Tiefen erlebt. Persönlich und im Umfeld. Als das Viertel in den 90ern umgestaltet wurde, hat sich viel verändert. Vor zwei Jahren ist ihr Mann Michael gestorben, auch das war für sie und Tochter Katharina – die auch manchmal hinterm Tresen steht – eine harte Zeit. Aber es zeigte sich, dass sie sich auf ihre Stammgäste verlassen kann. Wenn es in der Kneipe etwas zu tun gibt, fassen sie mit an.Die eingeschworene Quantum-Familie kann aber auch gut mit fremden Gesichtern am Tresen umgehen, es gibt eine friedliche Koexistenz. Manchmal kommen Schüler oder Studenten in die Raucherkneipe, und manchmal treffen sich hier Kollegen aus städtischen Behörden. In Ruhe ein Bier trinken, rauchen, quatschen.