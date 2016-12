Nils Schmalenbach und Pia Sommerlad bieten in ihrem Laden in der Bahnhofstraße eigene Kreationen an, geben aber auch in Kursen Laien Hilfe beim Anfertigen eines individuellen Schmuckstücks. (Fotos: Schepp)

Schmalenbach und Sommerlad, die ihre Namen zum Geschäftsnamen »Sommerbach« zusammengefasst haben, legen Wert auf »gutes Design und innovative Entwürfe«. Sie fertigen Schmuck nach eigenen Entwürfen und auf hohem handwerklichen Niveau. Der 42-Jährige aus Gelsenkirchen und die in Beuern aufgewachsene 37-Jährige haben sich auf der Zeichenakademie in Hanau bei der Ausbildung zum staatlich geprüften Gestalter kennengelernt. Eine Goldschmiedelehre hatten die zwei da schon absolviert. Pia Sommerlad hat zusätzlich auch den Meisterbrief in der Tasche, Schmalenbach war Dozent für Skulptur am beruflichen Gymnasium in Dieburg und hat ein Aufbaustudium an der HfG Offenbach im Fachbereich Visuelle Kommunikation belegt. Beide haben zusätzlich Schmuck- und Edelsteindesign an der Fachhochschule Trier am Standort Idar Oberstein studiert. »Es ist absurd, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, das zu studieren«, kommentiert Schmalenbach.Auch der Weg vom kreativen Arbeiten in der freien Szene zum Unternehmer mit eigenem Laden ist nicht klar vorgegeben. 2011 hatte sich das Paar im Atelierhaus »Neun10Räume« in der Moltkestraße eine Werkstatt eingerichtet. Doch nicht nur, weil in dem von diversen Künstlern gemeinsam genutzten Haus das Ende absehbar ist, haben Sommerlad und Schmalenbach nach geeigneten Räumlichkeiten für ihr eigenes Atelier gesucht. »Wir wollten in ein nettes Eck«, erzählt Pia Sommerlad. Nach längerer Suche wurden sie in der Bahnhofstraße fündig und freuen sich über deren seit einigen Jahren spürbare Aufwertung. Im Oktober war Eröffnung.Das Kapital für ihre Geschäftsgründung hatten die beiden Jungunternehmer aus ihrem privaten Umfeld bekommen und auch die Renovierung der neuen Räume in Eigenregie übernommen. Aber es mussten auch jede Menge unternehmerische Fragen und Herausforderungen geklärt werden, bei denen sie auch von der Wirtschaftsförderung im »Kreativsphärengebiet Gießen« beraten wurden: Wie ist das Kursangebot versicherungstechnisch zu behandeln? Wie kann die Homepage (www.sommerbach.de) gestaltet werden? Wie kann das Unternehmen über die sozialen Medien beworben werden? »Das Wenigste, was wir im Moment machen ist Schmuck«, bedauert Pia Sommerlad ein bisschen. Und ergänzt: »Gerade ist nicht so viel Freizeit«.Ein wichtiges Standbein der Kreativunternehmer sind Kurse, in denen sie Laien beim Anfertigen eines Schmuckstücks begleiten. »Da war noch nie jemand dabei, der nichts hingekriegt hat«, erzählen sie. Angeboten werden Kurse für Hochzeitspaare, in denen die ihre eigenen Trauringe fertigen können, aber auch Tages- oder Wochenkurse für kleinere Gruppen. Vor einiger Zeit hatten Krankenschwestern einen Kurs gebucht, manchmal wird so ein Junggesellinnenabschied gefeiert, andere Kunden haben Gutscheine geschenkt bekommen.