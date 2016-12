Weihnachtsliedersingen im Hause Düsterhöft: Mutter Loni (l.) mit Gitarre.

In den 30er Jahren wurde innerhalb der Familien um das Fest noch kein großes Aufhebens gemacht, in den folgenden Kriegsjahren selbstverständlich schon gar nicht. Gegessen wurde wie immer, mittags warm und abends kalt. Das Wort Bescherung gab es damals nicht, folglich lagen unter den Weihnachtsbäumen auch noch keine Geschenke. Selbst Krippen mit Figuren waren früher eine Ausnahme: Düsterhöfts und Bellofs kannten sie gar nicht, bei Müllers wurde immerhin alljährlich eine schlichte Pappkrippe aufgeklappt. »Weihnachten 1944 haben wir unseren Baum mit Stanniolstreifen als Lametta-Ersatz geschmückt, erzählt Else Müller. Diese hatten feindliche Bomberpiloten bei den Luftangriffen im Dezember auch über Allendorf abgeworfen, um die deutsche Flugabwehr zu irritieren. Erst in den 50ern wurden die Bäume auch mit Kugeln und Glasfiguren geschmückt, noch später kamen selbstgebastelte Strohsterne dazu.Für Ilse Bellof sind die früheren Weihnachtsfeste im Rückblick auch traurig. 1938 – als sie zehn Jahre alt war – starb ihre Mutter, ihr großer Bruder fiel bald darauf im Krieg, und der Vater hatte an den Feiertagen meistens Dienst. Damals reichte es nicht einmal für einen Christbaum.Erst als eigene Kinder da waren, wurde Weihnachten in den Familien der Frauen etwas aufwendiger begangen. Sie freuten sich, dass sie an Heiligabend länger aufbleiben durften als sonst. Else Müller kannte damals ihre Geschenk immer schon vorher: Als sie vier Jahre alt war, bekam sie eine Puppe,. »In den Jahren danach gab es jeweils einen neuen Kopf und ein neues Kleid dafür«, sagt sie.Auch Traditionen entstanden. Bei Müllers kommt stets am ersten Feiertag eine gebratene Gans auf den Tisch. Bei Bellofs trifft sich die gesamte Großfamilie auch heute noch an einem der Feiertage. Und Düsterhöfts waren dafür bekannt, dass sich die Verwandtschaft am zweiten Feiertag zum Nachmittagskaffee traf, bei dem die Erwachsenen Weihnachtslieder sangen.