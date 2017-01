Festnahmen bei Kontrollen in Zug und Bahnhof

Gießen (P). Auf der Suche nach Straftätern waren am Mittwoch erneut Beamte von Bundespolizei und der Gießener Polizei hier am Bahnhof und in Zügen der Main-Weser-Bahn. In einem mehrstündigen Einsatz überprüften sie 50 Personen. Es gab mehrere Festnahmen.