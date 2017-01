Elf Sorten Bier bei »Walldorfs«

© Red

Von außen betrachtet ist Walldorfs Bierhaus zumindest auf den ersten Blick nicht unbedingt stilvoll eingerichtet. Eine Fensterfront mit weißen Kunststoffrahmen erinnert noch etwas an das Geschäft für Damenmode, das hier bis Mai 2014 beheimatet war. Durch das Glas sind orangefarben bezogene Stühle und Hocker zu sehen, die an Holztischen stehen. Wer das Lokal aber betritt, inhaliert mit dem ersten Atemzug klassische Kneipenatmosphäre. Lautes Stimmengewirr. Bierseliges Lachen dringt durch den 90 Quadratmeter großen Raum. Ältere Herren mit Zigarre in der Hand nicken dem Neuankömmling zum Gruß zu. Durch die Gaststätte wabern Rauchschwaden. An einem Tisch feiert eine Männerrunde. Es sind heimische Fußballer. »Noch eine Runde«, ruft einer von ihnen in Richtung Tresen. Gejohle.Die Besitzer des Bierhauses sind Schausteller in der sechsten Generation. »Mein Ururgroßvater Isaak ist Begründer der Gießener Messe«, erzählt Andreas Walldorf. Von März bis Weihnachten ist er unter anderem mit Kinderkarussells unterwegs. Verschnaufpausen gibt es so gut wie keine. Auch deshalb erfüllen sich die Cousins mit dem Lokal in der Innenstadt eine Sehnsucht. »Jahrmärkte und Messen sind nach ein paar Tagen wieder vorbei«, erzählt Andreas Walldorf. Mit einer Kneipe aber gewinne man eine feste Heimat. »Mein Traum für den Ruhestand ist, tagsüber in Flip-Flops in der Kneipe nach dem Rechten zu sehen. Abends übernimmt dann eine Studentin.«Gut gefüllt ist die Kneipe abends insbesondere während des Weihnachtsmarkts. »Man könnte sagen, dass uns der Glühwein hierher getrieben hat«, erklärt Besucher Marc Bock. »Die Buden haben gerade geschlossen«, sagt er. »Und wir wollen im Warmen weiterfeiern.« Hinter ihm steht Klaus Emrich mit einem Freund am Tresen. »Zum Bier gehört einfach eine Zigarette«, hält er fest. Walldorfs Bierhaus ist eine Raucherkneipe.Das Prunkstück der Kneipe steht hinter dem Tresen: Elf Zapfhähne reihen sich nebeneinander. Gäste haben daher auch die Qual der Wahl aus elf verschiedenen Bieren frisch vom Fass. Ein zwölfter Zapfhahn steht derweil inmitten eines Drehtischs im Raum der Kneipe. »Gäste können sich an den Tisch setzen, ein ganzes Fass bestellen und dann selbst zapfen«, erklärt Patrick Walldorf. So manche Besucher des Bierhauses überschätzen sich dabei allerdings, weiß er lachend zu berichten. »Am 50-Liter-Fass scheitern die Leute immer kläglich.«