Vorverkauf und Abverkauf: Horst Wißner schließt das Dürerhaus Kühn am Kreuzplatzum 30. Dezember. © Oliver Schepp

Seit der Veröffentlichung am 1. Oktober in der Gießener Allgemeinen Zeitung wird er auf das Thema angesprochen. »Es ging morgens auf dem Markt los«, erinnert sich der Inhaber der Institution. Viele haben ihr Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass im 92. Jahr Schluss sein soll für das Fachgeschäft, in dem es vom Räuchermännchen aus dem Erzgebirge über Gießen-Souvenirs bis zum Konzertticket (fast) alles gibt.Eine junge Frau aus Lich betritt den Laden und berichtet, dass bereits ihre Oma, die 2010 im Alter von 100 Jahren gestorben ist, in den 30ern im Dürerhaus eingekauft hat. »So schöne Sachen bekommt man sonst nirgends mehr«, sagt sie. Das finden auch die älteren Herrschaften auf der Suche nach Deko-Artikeln. »Wir gehen hier einkaufen, seit wir in Gießen sind.« Für seine Entscheidung, zum Jahresende zu schließen, sei ihm allerdings auch viel Verständnis entgegengebracht worden. Nach einem Herzinfarkt 2015 sei ihm klar gewesen, dass er das Haus nicht ewig weiterführen könne. Auch das veränderte Konsumverhalten – viele kaufen mittlerweile im Netz – habe ihm die Entscheidung erleichtert.Dass gerade ältere Menschen dem digitalen Handel nicht trauen oder einfach gern das Produkt nach dem Erwerb direkt mit nach Hause nehmen wollen, merkt Wißner beim Kartenvorverkauf. Auch der wird zum 30. Dezember eingestellt. »Ich weiß nicht, wer sich in Zukunft ein Stück von diesem Kuchen abschneiden wird«, erklärt der Ladeninhaber, der in diesen Tagen auch Karten für Konzert- und Sportveranstaltungen an den Mann bringt. Der Vorverkauf für das Kellertheater in der Bleichstraße sei beispielsweise ausschließlich über das Dürerhaus gelaufen. Bisher habe sich niemand gemeldet, um Kontaktadressen zu erfragen.Wißner hat sich von den meisten Agenturen verabschiedet, mit denen er zusammengearbeitet hat. Nach dem Finale am Freitag stehen im Januar Inventur und Ausräumen der Lagerflächen an. »Bis Ende März muss alles weg sein. Wahrscheinlich muss ich einen großen Container bestellen«, verdeutlicht er, dass bis zum Jahresende nicht alles verkauft sein wird. Der Lagerbestand ist groß, denn: »Ich habe immer für jeden alles vorgehalten.« Momentan gibt es auf viele Artikel einen Preisabschlag von 50 Prozent.Wenn sich der Trubel gelegt hat, freut sich der 63-Jährige, in Ruhe seinen Garten an der Lahn genießen zu können, mit seinen Fünfzigern unterwegs zu sein oder endlich einmal in den Urlaub zu fahren, ohne das Geschäft im Hinterkopf zu haben.Dass der letzte Öffnungstag am 30. Dezember nicht leicht für ihn wird, weiß Wißner schon jetzt. »Der Kontakt zu den Kunden wird mir fehlen.« Und er weiß auch, dass es zum Abschied immer mal wieder feuchte Augen geben wird. »Am 12. Januar 2017 wäre ich 33 Jahre hier im Geschäft. Das ist mehr als die Hälfte meines Lebens.«